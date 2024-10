VIDEO: Las FDI destruyen túneles de Hezbolá con más de 100 toneladas de explosivos

Soldados de las FDI del equipo de combate "Hazaken" y la Unidad Yahalom, que operan bajo el mando de la División 91, localizaron y destruyeron cuatro infraestructuras subterráneas pertenecientes a Hezbollah, informó el ejército el sábado.

Los soldados localizaron y destruyeron más de 50 pozos de túneles e infraestructuras subterráneas que se encontraban en mezquitas, escuelas y otros edificios civiles. También localizaron un almacén de municiones, destruyeron infraestructura terrorista y eliminaron a muchos terroristas, señaló el ejército.

Los soldados de Ingeniería de Combate, en cooperación con Yahalom, destruyeron pozos de túneles y rutas utilizando más de 100 toneladas de explosivos.

Las FDI destruyeron las sedes subterráneas pertenecientes a los terroristas de Radwan, que contenían un espacio para almacenar armas, medios para estancias prolongadas, salas de estar, municiones y más.

En la misma área, se localizaron decenas de armas, incluyendo explosivos, misiles antitanque, misiles antiaéreos, granadas, RPGs, ametralladoras, Kalashnikovs, municiones y tecnologías de observación.

Puestos de observación localizados por las FDI

Soldados de las FDI allanaron la sede de Hezbollah y un puesto de observación en el sur del Líbano que supervisaba pueblos israelíes en Galilea, informó el ejército el sábado.

Los soldados incluyeron a aquellos de la 98ª División, que incluyen equipos de combate de la 7ª Brigada, la 55ª Brigada, la Brigada de Paracaidistas, la Brigada de Comandos y Yahalom, que operaron en varias áreas profundas del sur del Líbano, tanto en la superficie como bajo tierra.

En estas sedes y puestos de observación, los soldados localizaron y destruyeron explosivos y armas, y encontraron inteligencia.

Adicionalmente, los soldados de la 55ª Brigada localizaron y destruyeron decenas de armas que incluían lanzadores Cornet y otros lanzacohetes, explosivos, RPGs y otras armas, reportó las FDI. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los equipos de combate de las Brigadas de Comandos y Paracaidistas operaron en las áreas más profundas en las que las FDI han operado hasta ahora en la operación terrestre en Líbano. Los soldados continuaron allanando la infraestructura terrorista, localizando armas y destruyendo terroristas, reportaron las FDI.

Las operaciones de las IDF en Líbano han estado expandiéndose constantemente.

El sábado anterior, las FDI anunciaron que el Batallón 71 de la Brigada Blindada 188, destruyó docenas de depósitos de armas, varios pozos de túneles y numerosas infraestructuras y armas enemigas, también en el sur de Líbano.

En días recientes, las fuerzas de ingeniería de la brigada descubrieron una ruta subterránea que conectaba dos pozos subterráneos en la zona de combate.

Los pozos contenían equipamiento de alojamiento a largo plazo, armas y documentos utilizados por la organización. Los combatientes sellaron los pozos y los dejaron inutilizables en colaboración con la unidad de ingeniería del Comando del Norte.