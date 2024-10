Irán advierte que responsabiliza a EE.UU. de cualquier ataque de represalia israelí

Teherán advirtió durante el fin de semana que responsabiliza a Estados Unidos por cualquier ataque retaliatorio contra Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconociera que conocía los planes de las FDI.

“Cualquier persona con conocimiento o comprensión de 'cómo y cuándo Israel iba a atacar a Irán', y/o proporcionar los medios y el respaldo para tal locura, lógicamente debería ser responsabilizada por cualquier posible consecuencia”, escribió el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en X/Twitter temprano el sábado por la mañana.

Anybody with knowledge or understanding of "how and when Israel was going to attack Iran", and/or providing the means and backing for such folly, should logically be held accountable for any possible causality.https://t.co/aLyJDw1NGp