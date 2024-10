FDI ataca la infraestructura financiera de Hezbolá en Beirut

La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo una serie de ataques nocturnos y dirigidos por inteligencia contra decenas de instalaciones y sitios utilizados por la organización terrorista Hezbolá para financiar sus actividades terroristas contra el Estado de Israel, anunció el ejército el lunes. Los ataques se llevaron a cabo en las áreas de Beirut, el sur de Líbano y en lo más profundo del territorio libanés.

Estos fondos, que Hezbolá utilizaba para actividades terroristas, eran almacenados por la Asociación Al-Qard al-Hassan, la cual financia directamente las actividades terroristas de Hezbolá, incluyendo la compra de armas y pagos a los operativos en la ala militar de Hezbolá. La organización terrorista Hezbolá guarda miles de millones de dólares en las sucursales de la asociación, incluido dinero que era retenido directamente con el nombre de la organización terrorista.

Antes del ataque, se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluidas advertencias anticipadas emitidas a través de diferentes plataformas a la población civil en la zona.

Los medios árabes informaron varios ataques en el centro de Beirut el domingo tras el anuncio del portavoz de las FDI, el R. Almirante Daniel Hagari, de que las FDI comenzarán a atacar físicamente la infraestructura financiera de Hezbolá atacando directamente edificios financieros en Líbano.

Las FDI dijeron que comenzarían los bombardeos contra la infraestructura financiera de Hezbolá, que incluye numerosos esquemas de lavado de dinero, que van desde la provisión de préstamos a organizaciones benéficas hasta minas de oro.

La Asociación Al-Qard Al-Hasan (AQAH) es la institución financiera principal de Hezbolá, según el ex agente del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) Uzi Shaya, citado en Globes. AQAH opera aparentemente como una organización bancaria islámica de caridad, proporcionando préstamos a muchos libaneses para todo, desde bienes diarios hasta matrimonios, matrículas y viviendas.

El medio de comunicación libanés propiedad de Hezbolá, Al Manar, informó el domingo, tras el anuncio de las FDI, que AQAH había quebrado y que las FDI estaban apuntando intencionalmente a la asociación para perturbar la vida de los libaneses. Una bandera libanesa ondea a media asta frente al palacio del gobierno en Beirut el mes pasado, en señal de duelo por el asesinato de Hassan Nasrallah. Hezbolá ha arrastrado a Líbano a una guerra destructiva, considerada por muchos en Líbano como una guerra sin ninguna justificación ni lógica (credit: MOHAMED AZAKIR/REUTERS)

El Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo Meir Amit (ITIC) describe a la organización como especializada "en actividad cuasi-bancaria, consistente principalmente en proporcionar préstamos y operar fondos comunitarios de caridad de acuerdo con la ley religiosa islámica (que prohíbe cobrar intereses)."

Parte del objetivo es proporcionar a los chiítas libaneses una fuerte inversión económica para mantenerlos comprometidos en el conflicto y dispuestos a cooperar. Según Globes, la asociación también otorga préstamos a la comunidad palestina.

El ITIC dijo que no tenía forma de verificar si otros fondos están siendo enviados por actores externos como Irán, y su análisis indicó que esto era muy probable.

Sanciones ineficaces

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó la asociación en 2016. Sin embargo, el ITIC afirmó que las sanciones fueron en gran parte ineficaces, ya que el volumen de préstamos de AQAH aumentó tras las sanciones.

Se estima que AQAH administra fondos de miles de millones de dólares con más de 400,000 cuentas. Se le acusó de gestionar toda la actividad financiera de Hezbolá, incluyendo negocios de fachada y organizaciones benéficas, según Uzi Shaya, citado en Globes.

Shaya afirmó que AQAH mantenía todo tipo de capital financiero que utilizaba como garantía en préstamos, incluyendo oro y joyas.

También mencionó que AQAH contaba con el respaldo de los estados libanés e iraní. "También ha desarrollado una capacidad de autofinanciamiento independiente, suministrada principalmente por una serie de asociaciones benéficas, negocios y una red del crimen", dijo Shaya a Globes.

Gran parte de las transferencias financieras se realizaban en efectivo o criptomonedas, con cantidades significativas de efectivo fluyendo a través del Aeropuerto de Beirut, controlado por Hezbolá.

"Esta es una de las organizaciones terroristas más ricas de Irán, con una extensa red de contrabando en América Latina, y también con bases en África. Sus contactos tienen agentes que mueven millones de dólares en efectivo de un lugar a otro, por todo el mundo," dijo el Dr. Haim Koren a Globes.