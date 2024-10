'Estábamos completamente en manos de Hezbolá' revela ex soldado de UNTSO

Un ex soldado de UNTSO, bajo el alias Michael, testificó que UNIFIL estaba “totalmente sujeto a Hezbolá” cuando trabajaba en Líbano hace 10 años en una entrevista con el sitio de noticias holandés B.T. el domingo.

Al soldado se le había encomendado la tarea de observar e informar sobre violaciones de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006, que pedía que el sur de Líbano estuviera libre de Hezbolá.

A pesar de la misión de la organización, informó Michael, "Estábamos totalmente sujetos a Hezbolá. Teníamos claramente una libertad de movimiento limitada. Por ejemplo, nunca operábamos después del anochecer por temor a Hezbolá. Así que tenían tiempo libre en las horas de la tarde y la noche.”

Michael también informó que los trabajadores de UNIFIL y UNTSO tenían restringido su acceso a ciudades en el sur de Líbano por parte de Hezbolá, quienes los detenían cuando intentaban entrar en ciertas áreas.

"Sencillamente bloquearon el camino. No estaban armados visiblemente pero eran agresivos, y estaba muy claro que eran miembros de Hezbolá, sabíamos muy bien quiénes decidían las cosas, especialmente en las ciudades chiítas", dijo Michael. "No querían que viéramos lo que estaban haciendo".

A pesar de sus obligaciones, Michael testificó que los trabajadores simplemente observaban desde lejos cuando personas sospechosas fotografiaban la frontera israelí.

"Cuando patrullábamos la Línea Azul, a menudo veíamos 'civiles' muy cerca de las instalaciones militares israelíes tomando fotos", dijo. "Cuando eso pasaba, nos retirábamos y observábamos desde lejos, simplemente se nos instruía hacer eso".

Michael añadió que su capacidad para informar sobre lo que estaba sucediendo al consejo de seguridad también estaba limitada, ya que los terroristas de Hezbolá confiscarían sus dispositivos si intentaba recopilar pruebas.

Algunos trabajadores subcontratados de UNIFIL y UNTSO también expresaron abiertamente su apoyo a Hezbolá, recordó Michael.

"Tuvimos un número de intérpretes que estaban adoctrinados en Hezbolá. Terminé echando a uno de ellos de mi auto una vez mientras elogiaba a Hassan Nasrallah. Simplemente no quería escucharlo", afirmó Michael.

A pesar de las barreras creadas por Hezbolá, Michael afirmó que cuando se informaban violaciones, no se hacía nada.

"Reportamos diariamente violaciones de la resolución 1701 a nuestros superiores, incluyendo en particular restricciones a nuestra libertad de movimiento, y se nos instruyó reportar todas las violaciones sin importar el número. Pero nunca pasó nada", dijo. "No recibimos respuesta de ellos, y nada se inició. Fue extremadamente frustrante, y solo confirmó lo que ya había experimentado en otros países donde había estado destinado: la ONU es incompetente".

A pesar de las críticas anteriores, Michael mantenía que los trabajadores en el terreno tenían buenas intenciones en Líbano. "Pero, por supuesto, también había algunos que eran fervientemente anti-Israel. Recuerdo especialmente a uno de ellos de Irlanda".

Ahora, 10 años después, Michael dijo que no podía imaginar cuán arraigada y desarrollada ha llegado a estar la infraestructura de Hezbolá.

"No escuchamos ni vimos ninguna excavación ni construcción de túneles cuando estuve allí - nunca lo ocultaría", testificó. "Por otro lado, varias casas civiles y probablemente también una 'granja de pollos' aparecieron cerca de la Línea Azul mientras estuve allí, lo cual, por supuesto, no pudimos/no se nos permitió inspeccionar".

Hace solo dos semanas, las FDI localizaron un túnel que habría permitido a terroristas de Hezbolá infiltrarse en el norte de Israel.

"Recuerdo, por otro lado, que los israelíes tenían un buen control sobre dónde estaba Hezbolá. A menudo visitábamos a las FDI en el lado israelí de la frontera para obtener su presentación de la situación. Y podían señalar exactamente dónde habían avistado a Hezbolá en el otro lado de la frontera".

Enfrentando la amenaza de Hezbolá

El testimonio de Michael llega semanas después de que Israel comenzara una operación terrestre en Líbano, buscando eliminar la amenaza continua de Hezbolá en el sur de Líbano.

El 8 de octubre, solo un día después de la masacre de Hamas en el sur de Israel, el grupo terrorista con base en Líbano comenzó a disparar en el norte de Israel, obligando a decenas de miles de residentes a evacuar. Varios civiles y soldados han muerto en los ataques.

UNIFIL se niega a moverse

Desde que Israel inició su operación terrestre en Líbano, varias comunidades han sido evacuadas para garantizar un riesgo mínimo para los civiles mientras Israel apunta a Hezbolá. A pesar de las advertencias de evacuación, UNIFIL ha rechazado repetidamente mover a sus trabajadores, en lugar de criticar en voz alta a Israel cuando la infraestructura y el personal de UNIFIL se ven involucrados en las acciones militares.

El portavoz de la UNIFIL, Andrea Tenenti, en una entrevista con KAN el miércoles, afirmó que la organización no evacuaría "a petición de las autoridades israelíes, sino de acuerdo con la solicitud del Consejo de Seguridad y la comunidad internacional".

"Es importante mantener la capacidad de monitorear la zona para poder informar a Nueva York y a la comunidad internacional", continuó diciendo a KAN. "Y es importante que ambas partes tengan una fuerza imparcial y objetiva que pueda hacer esto. Además, es importante en estos días proporcionar ayuda humanitaria a miles de personas que aún están atrapadas en pueblos del sur del país".

La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se quejó el lunes por la mañana de que las fuerzas israelíes en Líbano habían "deliberadamente" atacado una torre de vigilancia y una valla de la UNIFIL.

"Una vez más, recordamos a las FDI y a todos los actores sus obligaciones de garantizar la seguridad del personal y los bienes de la ONU y de respetar en todo momento la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU", declaró la UNIFIL.

La entrevista de Michael coincidió con un informe de Israel Hayom que afirmaba que terroristas de Hezbolá capturados por las FDI testificaron que Hezbolá pagaba dinero al personal de UNIFIL para utilizar sus bases para operaciones, una afirmación que UNIFIL negó al Jerusalem Post.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.