Las FDI descubren $500 millones en búnker de Nasrallah bajo un hospital en Beirut

El portavoz de las FDI, contraalmirante Daniel Hagari, reveló el lunes por la noche que el antiguo Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah, tenía un búnker en Dahieh, en el sur de Beirut, que estaba ubicado debajo de un hospital y contenía oro y medio billón de dólares en efectivo.

Según las FDI, uno de sus búnkers estaba ubicado debajo del Hospital Al-Sahel y era usado como búnker de emergencia por Nasrallah. El hospital fue evacuado tras las afirmaciones israelíes de que debajo de él se encontraba un búnker con dinero de Hezbolá, informó el director del hospital, Fadi Alameh, a Reuters el lunes. Hagari dijo que Israel no atacará el hospital.

Alameh negó la acusación y pidió al ejército libanés que visite el lugar.

Video con gráficos que muestran el búnker de Nasrallah debajo de un hospital que contiene cientos de millones de dólares. (credit: IDF Spokesperson's Unit)

Un informe de N12 afirmó que sirve como almacén central de dinero de Hezbollah, donde la gran mayoría del dinero de la organización robado a ciudadanos libaneses y utilizado para el terrorismo está escondido.

Las FDI revelaron una foto gráfica y una simulación de video de la estructura. "Este búnker está deliberadamente colocado debajo del hospital y a ambos lados de él", continuó Hagari. "Puedes ver los edificios bajo los cuales se encuentran los pozos de entrada al búnker.

El ex líder de Hezbolá Sayyed Hassan Nasrallah.El ex líder de Hezbolá Sayyed Hassan Nasrallah. (credit: Mohammad Kassir/Shutterstock)

"Este dinero podría y todavía puede ser utilizado para reconstruir el estado de Líbano. Este dinero estaba destinado exclusivamente a armar a la organización terrorista Hezbollah y no tenía otro destino".

Dijo que las aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí están monitoreando el complejo "y seguirán haciéndolo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Llamado a los libaneses a tomar una posición

"Llamamos a los ciudadanos de Líbano, al gobierno libanés y a las instituciones internacionales - no permitan que Hezbollah mantenga fondos terroristas bajo un hospital. Incluso en las próximas horas, continuaremos atacando objetivos de Hezbollah en todo Líbano, incluido en Beirut en Dahieh.

"Nuestra guerra no es contra los ciudadanos del Líbano, sino contra una organización terrorista asesina que continúa armando y alineándose con los intereses del régimen de la República Islámica. Seguiremos trabajando para crear seguridad que permita el regreso de nuestros residentes del norte a sus hogares."

Hagari también reveló que las FDI eliminaron en Siria a un alto miembro del sistema financiero de la organización terrorista, informó Ynet.

El banco "Qard al-Hasan", que fue fundado en la década de 1980 como una organización benéfica, se ha convertido en una poderosa institución financiera que actualmente sirve a más de 200,000 personas y maneja la mayor parte de la actividad económica de Hezbollah, según informó Maariv.

Reuters contribuyó a este informe.