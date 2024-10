Israel envía un mensaje a Hamás y lanza folletos con la imagen de Sinwar en Gaza

Aviones israelíes dejaron caer panfletos sobre el sur de Gaza el sábado mostrando una imagen del difunto jefe de Hamas, Yahya Sinwar, con el mensaje de que "Hamas ya no gobernará Gaza", haciendo eco del lenguaje utilizado por el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La acción se produjo mientras los ataques militares israelíes supuestamente mataron al menos a 32 personas en toda la Franja de Gaza y se intensificaba un asedio alrededor de hospitales en Jabalya, en el norte del enclave, dijeron funcionarios de salud palestinos. La declaración no diferenció cuántos de ellos eran civiles y cuántos eran terroristas de Hamas. Las FDI dijeron que no estaban al tanto del incidente.

"Quien deje caer las armas y entregue a los rehenes será permitido salir y vivir en paz", rezaba el panfleto, escrito en árabe, según residentes de la ciudad sureña de Khan Yunis e imágenes que circulan en línea.

El texto del folleto fue tomado de una declaración de Netanyahu el jueves después de que Sinwar fuera asesinado por soldados israelíes que operaban en Rafah, en el sur cerca de la frontera con Egipto, el miércoles.

Residentes y médicos dijeron que las fuerzas israelíes habían intensificado su asedio a Jabalya, el campamento histórico más grande de los ocho del enclave, al que también rodearon enviando tanques a las ciudades cercanas de Beit Hanoun y Beit Lahiya y emitiendo órdenes de evacuación a los residentes.

Fotografía de un Yahya Sinwar herido en la Franja de Gaza después de que el edificio en el que se encontraba fuera alcanzado por un tanque de las FDI. (credit: SCREENSHOT/X, SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Los funcionarios israelíes dijeron que las órdenes de evacuación tenían como objetivo separar a los combatientes de Hamas de los civiles y negaron que hubiera un plan sistemático para desalojar a los civiles de Jabalia u otras áreas del norte.

Asesinato de Sinwar

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, fue asesinado por las FDI en Tel Sultan en Rafah el miércoles en una operación no planificada.

Las tropas de las FDI sospecharon que había terroristas de Hamas en el área del edificio, y finalmente dispararon allí. Después, encontraron el cuerpo de Sinwar dentro.

Uno de los terroristas objetivo del ataque de las FDI en Gaza era el comandante de la división de Khan Yunis de Hamas, que ha estado en estrecha proximidad a Sinwar desde el inicio de la guerra.

Las FDI también creen que Sinwar se quedó en el mismo complejo de túneles a pocos cientos de metros de los seis rehenes asesinados, Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino, que estaban siendo retenidos en Rafah. Según la IDF, después de que los rehenes fueran ejecutados a finales de agosto, empezó a moverse sin otros rehenes como escudos humanos.

El ataque del 7 de octubre que Sinwar planeó contra comunidades israelíes hace un año mató alrededor de 1,200 personas, con otros 253 llevados de vuelta a Gaza como rehenes. 101 rehenes aún permanecen en cautiverio por parte de Hamas hasta el día de hoy.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este informe.