Ruptura del temor a Sinwar: Cientos de civiles evacúan de manera segura de Jabalia, Gaza

Cientos de civiles gazatíes han evacuado Jabalia mientras las FDI continúan operando contra terroristas en la zona, escribió el portavoz árabe de las FDI Avichay Adraee en una publicación en X/Twitter el sábado.

Como parte de una operación conjunta de las FDI y el Shin Bet (ISA) el viernes por la noche, después de que la División 162 operara contra terroristas e infraestructura terrorista en Jabalia, cientos de civiles evacuaron del área.

Durante las operaciones, las FDI permitieron que los civiles evacuaran de manera segura de la zona a través de rutas organizadas, y cientos de personas abandonaron el área.

Además, las FDI y el Shin Bet arrestaron a varios terroristas y los detuvieron para una investigación adicional. Se encontró munición en uno de los terroristas.

La División 162 eliminó a docenas de terroristas y encontró equipo de combate en operaciones realizadas durante el día anterior.

Las FDI también reiteraron que están trabajando en coordinación con COGAT y comunicando a la comunidad internacional que están trabajando para mantener el funcionamiento de los sistemas de emergencia en hospitales mediante la transferencia de equipos médicos y un stock de combustible, junto con la evacuación de equipos y pacientes.

El sábado, COGAT anunció que se completó una operación de lanzamiento aéreo de 81 paquetes de alimentos en el área de Khan Yunis.

Asesinato de Sinwar

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, fue asesinado por las FDI en Tel Sultan en Rafah el miércoles en una operación no planificada.

Las tropas de las FDI sospechaban que había terroristas de Hamas en la zona del edificio, por lo que finalmente abrieron fuego. Después, encontraron el cuerpo de Sinwar dentro.

Uno de los terroristas objetivo del ataque de las FDI en Gaza era el comandante de la división de Khan Yunis de Hamas, que ha estado en estrecha proximidad con Sinwar desde el inicio de la guerra.

