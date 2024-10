Blinken amplía su visita al Medio Oriente para lograr un cese al fuego y liberación de rehenes

El Secretario de Estado Antony Blinken permanecerá en Medio Oriente hasta el viernes para "discutir la importancia de poner fin a la guerra en Gaza", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado el lunes.

Blinken viajará a Israel y otros países de la región aunque su agenda oficial aún no ha sido publicada.

Blinken también discutirá "asegurar la liberación de todos los rehenes y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino", según Miller.

"Continuará las discusiones sobre la planificación del periodo post-conflicto y enfatizará la necesidad de trazar un nuevo camino que permita a los palestinos reconstruir sus vidas y realizar sus aspiraciones libres de la tiranía de Hamás", dijo Miller.

Necesidad de alcanzar una solución diplomática

Blinken enfatizará que se deben entregar alimentos, medicinas y otra ayuda humanitaria adicional a los civiles en Gaza, según el comunicado.

Miller dijo que Blinken también discutirá la necesidad de alcanzar una resolución diplomática al conflicto entre Israel y Hezbollah que "implemente plenamente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y permita que los civiles de ambos lados de la Línea Azul regresen a sus hogares".

Miller dijo que el Secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con socios en toda la región para "desescalar tensiones y proporcionar estabilidad duradera".