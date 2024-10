Yahya Sinwar habría ordenado a Hamás ejecutar a los rehenes si era asesinado

El ex líder de Hamás, Yahya Sinwar, podría haber emitido una orden de ejecutar a todos los rehenes israelíes restantes en Gaza si él fuera asesinado, informó The Telegraph el martes, citando al principal negociador de rehenes israelí Gershon Baskin.

Baskin, quien desempeñó un papel clave en las negociaciones de 2011 que aseguraron la liberación del soldado israelí Gilad Schalit a cambio de más de 1,000 prisioneros palestinos, incluido Sinwar mismo, describió la situación actual como "un momento de oportunidad o de perdición". Explicó que si los rumores fueran ciertos, el destino de los 101 rehenes restantes en Gaza, al menos 60 de los cuales se cree que siguen vivos, podría ser sombrío.

"Un momento de perdición porque hay rumores de que Sinwar instruyó a las personas que tienen rehenes que, si él fuera asesinado, deberían matar a sus rehenes", dijo Baskin a The Telegraph. Agregó que aunque los rumores no están confirmados, se deben tomar "en serio" a la luz de incidentes recientes donde se mató a rehenes. En agosto, Hamas mató a seis rehenes israelíes en Rafah después de que las FDI se acercaron al túnel en Gaza donde estaban siendo retenidos.

El día de la muerte de Sinwar, el primer ministro Benjamin Netanyahu ofreció recompensas financieras y paso seguro a cualquier persona en Gaza que ayudara a liberar a los rehenes.

Baskin, quien ha pasado décadas comunicándose con Hamas, cree que la muerte de Sinwar también podría abrir la puerta a un posible alto el fuego y una nueva negociación de rehenes, pero solo si Estados Unidos ejerce su máximo poder diplomático y militar sobre Israel.

Imágenes recuperadas por las IDF y el Shin Bet que muestran al ex dirigente de Hamás Yahya Sinwar huyendo por los túneles con su familia el 6 de octubre de 2023, en vísperas de la masacre del 7 de octubre, 19 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Es un momento de oportunidad en el que Israel debería estar emitiendo un llamado muy claro de que cualquier persona que retenga a un rehén y lo libere recibirá paso libre para ellos y sus familias fuera de Gaza hacia otro país, además de una gran cantidad de dinero", dijo a The Telegraph.

Baskin enfatizó que Estados Unidos tiene el "poder" necesario para presionar por un alto el fuego, aunque sigue siendo incierto si la administración estaría dispuesta a aplicarlo. Hizo referencia a ejemplos pasados, incluida la decisión del ex Secretario de Estado de EE. UU. James Baker de limitar el contacto diplomático con Israel, que "sacudió a la sociedad israelí" en ese momento, y al uso del término "reevaluación" por parte de Henry Kissinger, que llevó a un cambio político significativo en Israel.

A medida que Hamás se prepara para anunciar al sucesor de Sinwar, Baskin señaló que el presidente Biden podría sentir presión para asegurar un alto el fuego antes de las próximas elecciones en EE. UU. en un esfuerzo por consolidar un legado positivo. El momento, agregó, podría ser crítico para ambas partes.

Muerte de Sinwar en Rafah

El líder de Hamás, Yahya Sinwar, fue asesinado por las FDI en Tel Sultan en Rafah el pasado miércoles en una operación no planificada, pero su muerte solo fue confirmada por las FDI al día siguiente.

La División 162, incluida la Brigada 828 Bislach, con un tanque del Batallón 195 y la infantería del Batallón 450, mataron e identificaron a Sinwar.

Las tropas de las FDI sospechaban que había terroristas de Hamás en el área de construcción, por lo que finalmente dispararon. Después, encontraron el cuerpo de Sinwar en el interior.

Uno de los terroristas objetivo del ataque de las FDI en Gaza era el comandante de la división de Khan Yunis de Hamás, que había estado en estrecha proximidad a Sinwar desde el inicio de la guerra.

Aunque la operación final que mató a Sinwar sucedió sin inteligencia previa, el Jefe de Estado Mayor de las FDI, el Teniente General Herzi Halevi, dijo que toda la situación fue creada por la determinación continua del ejército de seguir llevando a cabo operaciones para localizar a Hamás en toda Gaza en general y en Rafah en particular.

Yonah Jeremy Bob y Maya Gur Arieh contribuyeron a este informe.