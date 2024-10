Blinken advierte a Israel de no intensificar el conflicto con Irán y Hezbolá

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, advirtió a Israel que no escalara su conflicto con Teherán y el grupo proxy iraní Hezbollah mientras continúa respondiendo militarmente a los ataques de ambas entidades.

"También ha sido un imperativo para nosotros asegurarnos de que este conflicto no se propague. Somos firmes en nuestra defensa de Israel cuando se trata de ataques que recibe de Irán y sus secuaces", dijo Blinken a los periodistas el miércoles por la mañana antes de partir de Tel Aviv hacia Arabia Saudita.

"Apoyamos a Israel y siempre apoyaremos a Israel y su defensa", subrayó. "También es muy importante que Israel responda de formas que no creen una mayor escalada y no arriesguen la propagación del conflicto con Hezbollah y Líbano", añadió.

Habló mientras Israel continúa evaluando su respuesta de represalia tanto al ataque directo con misiles balísticos de Irán contra él a principios de octubre como al intento de asesinato por parte de Irán y Hezbollah contra Netanyahu la semana pasada.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han continuado atacando objetivos iraníes y de Hezbollah en Líbano.

El humo sale tras un ataque israelí, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, en Tiro, sur del Líbano, 23 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/AZIZ TAHER)

Israel comenzó a bombardear la ciudad portuaria de Tiro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aproximadamente tres horas después de emitir una orden en línea para que los residentes huyeran de las áreas centrales. Enormes nubes de humo espeso se alzaron sobre edificios residenciales. Decenas de miles de personas ya habían huido de Tiro en semanas recientes.

El puerto suele ser un animado centro en el sur, con pescadores, turistas e incluso cascos azules de la ONU tomando un descanso de sus despliegues cerca de la frontera pasando tiempo allí junto al mar. Pero las órdenes de evacuación de Israel para la ciudad esta semana han abarcado por primera vez amplias zonas de la misma, incluso llegando hasta su antiguo castillo.

En Líbano, el ejército israelí dijo que había matado a tres comandantes de Hezbollah y unos 70 combatientes en el sur en las últimas 48 horas, un día después de confirmar que habían matado a Hashem Safieddine, el líder aparente heredero del grupo militante.

Acuerdo de alto al fuego

Esta semana, Estados Unidos ha presionado en particular por avanzar en un alto al fuego para poner fin a la guerra de un año entre las FDI y Hezbollah en Líbano, basado en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que estableció los términos del alto el fuego que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Ese texto pide que Hezbollah no opere entre la frontera israelí y el río Litani. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El enviado especial de EE. UU., Amos Hochstein, ha estado en Líbano esta semana trabajando en un acuerdo de alto el fuego que se basaría en esa misma resolución.

"Estamos trabajando intensamente en la implementación efectiva de la resolución 1701... que hace muchos años debería haber evitado lo que estamos viendo ahora, pero no lo hizo, porque nunca se ha implementado", dijo Blinken.

"Es absolutamente crítico que las partes, y notablemente, Hezbolá, se retiren de la frontera, para que las Fuerzas Armadas Libanesas puedan asumir sus responsabilidades", dijo Blinken.

Hizo hincapié en la importancia de que los civiles israelíes y libaneses evacuados en ambos lados de la frontera puedan regresar a sus hogares.

Por otro lado, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, llegó a Beirut para conversaciones el miércoles y dijo que la tarea era encontrar una solución diplomática viable entre Israel y Líbano después de que Israel lograra debilitar a Hezbolá.

"Ahora la tarea es trabajar con nuestros socios en EE. UU., Europa y el mundo árabe para encontrar una solución diplomática viable que salvaguarde los legítimos intereses de seguridad tanto de Israel como de Líbano", dijo Baerbock en un comunicado.