Blinken propone nuevo plan para liberar a los rehenes de Gaza

Estados Unidos está explorando un "nuevo marco" para un acuerdo que asegure la libertad de los 101 rehenes restantes, dijo el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, a los reporteros el miércoles antes de partir de Israel hacia Arabia Saudita.

Insinuó la posibilidad de que la liberación de los cautivos sea parte de un acuerdo regional.

"Hablamos sobre el plan que teníamos sobre la mesa y el trabajo que estamos haciendo en ese plan, mirando nuevos marcos de relaciones exteriores como una posibilidad", dijo Blinken.

Su declaración vaga pareció referirse al antiguo plan de tres fases que EE. UU. presentó en mayo para liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza. El trabajo en ese acuerdo, mediado por Hamas y Qatar, se detuvo cuando Hamas ejecutó a seis de los rehenes, incluido el ciudadano estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin a finales de agosto.

Mientras estaba en Israel, Blinken dijo que habló sobre "la importancia de determinar si Hamas está preparado para avanzar, y los egipcios, los qataríes están haciendo precisamente eso".

El viaje de Blinken había sido provocado por la muerte la semana pasada del líder de Hamas, Yahya Sinwar, por las FDI. Estados Unidos veía a Sinwar como un obstáculo para llegar a un acuerdo y esperaba que su muerte abriera una nueva oportunidad para hacerlo.

Sinwar "era el principal obstáculo para lograr el acuerdo de rehenes", dijo Blinken a los periodistas el miércoles. Ahora, dijo, hay "una verdadera oportunidad de traerlos a casa y lograr el objetivo".

Líderes árabes se reunirán con Blinken

Se espera que Blinken se reúna con líderes árabes adicionales en Londres el viernes después de su viaje por Oriente Medio, dijo el Departamento de Estado.

También hizo hincapié en la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, explicando que Israel "ha logrado la mayoría de sus objetivos estratégicos en lo que respecta a Gaza", incluido garantizar que Hamas no pueda llevar a cabo otro ataque estilo 7 de octubre. En el último año, dijo Blinken, Israel ha "logrado desmantelar la capacidad militar de Hamas. Ha destruido gran parte de su arsenal. Ha eliminado a su liderazgo senior, incluido, más recientemente, Yahya Sinwar".

"Todo esto ha tenido un costo, un gran costo, para los civiles palestinos en Gaza. Ahora es el momento de convertir esos éxitos en un éxito estratégico duradero, y realmente quedan dos cosas por hacer: traer a los rehenes a casa y poner fin a la guerra con una comprensión de lo que seguirá", dijo.

"En eso hemos estado trabajando durante este día y seguiremos trabajando en ello durante este viaje.

Blinken también dijo que habló con Israel y hablará con líderes árabes sobre lo que sucederá a continuación en Gaza.

"Tenemos que poner fin a la guerra de una manera que mantenga a Hamas fuera, asegurándonos de que Israel no permanezca en Gaza", dijo.

"Estamos dedicando mucho tiempo a esa pregunta, hablando no solo con los israelíes, sino también con muchas partes árabes.

Hemos estado teniendo estas conversaciones desde hace algún tiempo. Continuaré persiguiéndolas en los próximos días mientras nos reunimos con nuestros socios tanto aquí como en Europa.

"Estamos trabajando para obtener entendimientos claros sobre la gobernanza de Gaza, su seguridad, su reconstrucción y lo que la comunidad internacional puede hacer para ayudar y ayudar a los palestinos a reconstruir sus vidas", dijo Blinken.

También tenía planeado discutir un acuerdo para normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, el cual la administración de Biden tenía sobre la mesa antes del ataque del 7 de octubre.

Los Estados Unidos "pueden ver una asociación para una coexistencia pacífica, por otro lado. Arabia Saudita estaría en el centro de eso, e incluye, potencialmente, la normalización de las relaciones con Israel. Eso sigue siendo un tema real, posible, y del que vamos a hablar, como lo hemos hecho a lo largo de estos meses", dijo.