Tres muertos y cinco heridos en ataque terrorista en Turquía; posible toma de rehenes

Dos atacantes mataron a cinco personas e hirieron a otras 22 el miércoles en lo que Ankara calificó como un ataque terrorista en la sede de Turkish Aerospace Industries, donde testigos dijeron haber escuchado disparos y una explosión.

El Ministro del Interior Ali Yerlikaya dijo que ambos atacantes fueron abatidos después del ataque, y agregó que dos de los heridos se encuentran en estado crítico. Los canales de televisión mostraron imágenes de asaltantes armados entrando al edificio de TUSAS cerca de Ankara.

"Dos terroristas fueron neutralizados en el ataque terrorista en el sitio de TUSAS Ankara Kahramankazan", dijo Yerlikaya.

"Lamentablemente, tenemos 5 mártires y 22 heridos en el ataque. Tres de los heridos ya fueron dados de alta del hospital, 19 de ellos siguen en tratamiento", agregó.

Yerlikaya también dijo que los perpetradores eran "altamente probables" miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) prohibido.

"El estilo del acto muestra que es muy probable que el PKK haya llevado a cabo el ataque. Una vez que se complete la identificación y otras pruebas se vuelvan más claras, compartiremos información más concreta con ustedes", dijo.

Los fiscales han iniciado una investigación, informó la agencia estatal Anadolu.

El presidente turco Tayyip Erdogan, junto con el presidente ruso Vladimir Putin en una conferencia de BRICS en la ciudad rusa de Kazán, condenaron el ataque y aceptaron las condolencias de Putin. La OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea también condenaron el ataque.

Testigos dijeron a Reuters que los empleados dentro del edificio habían sido llevados a refugios por las autoridades y a nadie se le permitió salir durante unas horas. Dijeron que las explosiones que escucharon podrían haber tenido lugar en diferentes salidas cuando los empleados salían del trabajo al final del día.

Los testigos dijeron más tarde que la evacuación del personal del campus de TUSAS había comenzado y que se permitía que los autobuses se fueran ya que la operación había terminado. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Imágenes gráficas

Los radiodifusores mostraron imágenes de una puerta dañada y de un intercambio de disparos en un estacionamiento, así como a los dos atacantes llevando rifles de asalto y mochilas al entrar al edificio. Más tarde llegaron ambulancias y helicópteros.

TUSAS es el mayor fabricante aeroespacial de Turquía, actualmente produciendo una aeronave de entrenamiento, helicópteros de combate y civiles, además de desarrollar el primer avión de combate nacional del país, el KAAN. Propiedad de la Fundación de las Fuerzas Armadas de Turquía y del gobierno, emplea a más de 10,000 personas.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, condenó el ataque y dijo que la alianza militar estaría con su aliado Turquía.