¿De dónde proviene el dinero de Hezbolá?

Hezbollah obtiene sus finanzas de una variedad de fuentes, incluyendo robos directos y un suministro directo de fondos desde Teherán, revelaron las FDI el lunes.

Esto ocurrió después de que las FDI atacaran la infraestructura física del principal instrumento financiero de Hezbollah, la Asociación Al-Qard Al-Hasan (AQAH), el lunes.

Hezbollah’s finances are like a game of Monopoly. Watch until the end to see who their banker is: pic.twitter.com/ujvY15UvLI