Israel confirma que ha atacado a Irán, mientras explosiones sacuden Teherán

Se reportaron cinco explosiones escuchadas en todo Teherán y la cercana ciudad de Karaj temprano el sábado por la mañana, según los medios iraníes, en lo que se alega es el comienzo de un ataque de represalia israelí contra Irán.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dirigía los ataques desde un complejo seguro del cuartel general de las FDI en Tel Aviv, según los medios israelíes.

Se informó de cortes generalizados de Internet en todo Irán mientras continuaban los ataques.

Oficiales israelíes confirmaron a la Radio del Ejército que Israel había comenzado a atacar objetivos en todo Irán.

Ataques en Teherán como parte de la respuesta israelí, 26 de octubre de 2024. (CREDIT: SOCIAL MEDIA/VIA SECTION 27 OF THE COPYRIGHT ACT)

"Las FDI están atacando actualmente objetivos precisos en Irán", dijo el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, en un comunicado. "Esto es en respuesta a los persistentes ataques del régimen iraní contra el Estado de Israel."

Ningún avión sobrevolará Oriente Medio el 26 de octubre de 2024. (credit: FLIGHTRADAR24/SCREENSHOT)

"Las FDI están completamente preparadas en ataque y defensa. Estamos siguiendo los desarrollos desde Irán y sus proxies en la región".

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN