Israel lanza ataques múltiples en Irán en la Operación Días de Arrepentimiento

Israel confirmó que había golpeado numerosos sitios militares durante sus ataques de represalia contra Irán el sábado en una operación posteriormente llamada "Días de Arrepentimiento".

El ataque fue declarado terminado a las 5:45 a.m., justo cuando el sol comenzaba a salir sobre Teherán, según la emisora pública KAN11.

El ataque ocurrió en tres oleadas principales, según funcionarios estadounidenses e israelíes. La segunda y tercera oleadas apuntaron a sitios de producción de drones y misiles iraníes, impactando más de 20 objetivos, según Axios y el New York Times.

Irán dijo a la AFP que no había recibido informes de heridos por los ataques.

Las FDI anunciaron más tarde el sábado temprano que habían completado su operación reactiva contra Irán.

Las FDI dijeron que los ataques se realizaron en respuesta a los continuos ataques contra el Estado de Israel y sus ciudadanos.

Las FDI confirmaron que la operación había terminado y que se habían logrado todos los objetivos de la misión, con todos los aviones regresando a salvo a casa.

La Fuerza Aérea atacó sitios de fabricación de misiles que producían los misiles que Irán disparó contra Israel en el último año.

Al mismo tiempo, las FDI atacaron matrices de misiles tierra-aire destinadas a restringir la libertad aérea de operación de Israel en Irán.

"El Estado de Israel se reserva el derecho de defender a sus ciudadanos si el régimen iraní continúa con los ataques contra el Estado de Israel y sus civiles", dijeron las FDI.

El ministro de Defensa Yoav Gallant dirigía los ataques desde un complejo seguro en la sede de las FDI en Tel Aviv, según los medios israelíes.

"Las FDI están atacando actualmente objetivos precisos en Irán", dijo el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, en un comunicado. "Esto es en respuesta a los ataques persistentes del régimen iraní contra el Estado de Israel.

Se informó de una segunda ola de ataques aéreos tras explosiones escuchadas en Shiraz temprano en la mañana del sábado.

Ataques en Teherán como parte de la respuesta israelí, 26 de octubre de 2024. (CREDIT: SOCIAL MEDIA/VIA SECTION 27 OF THE COPYRIGHT ACT)

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant vistos tras el ataque a Irán, 26 de octubre de 2024. (credit: Avi Ohayon/GPO)

"Las FDI están completamente preparadas en ataque y defensa. Estamos siguiendo los acontecimientos en Irán y sus aliados en la región".

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN — Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024

No se anunciaron cambios en las órdenes del Comando del Frente Interior. El Gabinete de Seguridad de Israel también se reunió para aprobar los ataques.

Más de 100 aviones participaron en el ataque de 2000 km, incluyendo el avanzado F-35, según Walla.

Estados Unidos fue notificado por Israel antes de sus ataques a objetivos en Irán, pero no estuvo involucrado en la operación, según un funcionario estadounidense citado por Reuters.

"Entendemos que Israel está llevando a cabo ataques selectivos contra objetivos militares en Irán como ejercicio de autodefensa y en respuesta al ataque con misiles balísticos de Irán contra Israel el 1 de octubre", dijo Sean Savett, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en un comunicado. "Le remitimos al gobierno de Israel para más información sobre su operación."

Sitios en Irán

Según informes, Israel atacó la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.

"Estamos apuntando a cosas que podrían habernos amenazado en el pasado o podrían hacerlo en el futuro", citó NBC News a un funcionario israelí. El funcionario también declaró que Israel no está atacando instalaciones nucleares o campos petrolíferos iraníes y se está centrando en objetivos militares.

Hubo informes de cortes generalizados de internet en todo Irán a medida que continuaban los ataques.

Según los medios iraníes, varios de los ataques en Teherán apuntaron a bases militares en el sur y suroeste de la ciudad.

A video obtained by @IranIntl_En shows an explosion near the grave of Rouhollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic, in Kahrizak, south of Tehran. pic.twitter.com/MHimo2XD2Z — Iran International English (@IranIntl_En) October 26, 2024

Karaj, una de las ciudades donde se escucharon explosiones, alberga una de las plantas de energía nuclear de Irán.

La agencia de noticias Tasnim dijo que "hasta ahora no se ha informado de escuchar el sonido de cohetes o aviones en el cielo de Teherán".

Oficiales y medios iraníes han negado que hayan tenido lugar bombardeos israelíes, diciendo que las explosiones fueron resultado de la defensa aérea iraní; un oficial israelí lo negó rotundamente a Ynet, diciendo: "Esto es mentira. Un fracaso total - cero intercepciones".

Loud sirens were heard in Sadeghiyeh (Aryashahr) neighborhood in western Tehran as Israel started its airstrikes, a video obtained by @IranIntl_En shows. pic.twitter.com/vpagCU5l5Y — Iran International English (@IranIntl_En) October 26, 2024

También se recibieron informes de explosiones en el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini en la capital iraní. Sin embargo, los funcionarios iraníes negaron que hubiera algún problema.

Operaciones paralelas

Las FDI iniciaron un ataque de artillería en el campo de refugiados de Al-Bureij en la Franja de Gaza como parte de una serie más amplia de ataques en la región, que incluyeron ataques aéreos y terrestres contra los bastiones terroristas, según los medios israelíes.

Israel también atacó objetivos en Siria, con el ejército sirio confirmando que las FDI habían golpeado sitios en el centro y sur de Siria.

También se reportaron explosiones en Iraq como parte de la serie de respuestas a Irán y sus grupos aliados en toda la región.

No hubo aviones volando sobre Siria o el norte de Iraq durante el momento del presunto ataque. Irán cerró su espacio aéreo después del ataque, según informó Maariv.

El viernes se reportó un incendio en un sitio del Ministerio de Defensa de Irán en Teherán, aunque el Departamento de Bomberos de Teherán negó cualquier conexión.

Esta es una historia en desarrollo.