Detrás de escena del ataque israelí: Más de 100 aviones y un viaje de 2,000 km a Irán

Más de 100 aviones participaron en el ataque a Irán el sábado, incluyendo el avanzado F-35.

El ataque preliminar de Israel a los objetivos de radar en Siria tenía como objetivo "cegar" las capacidades de Irán, escalando rápidamente a un ataque dirigido a Teherán y Karaj, la capital de Irán y otra ubicación estratégica.

Las FDI confirmaron que la operación se enfocó estrictamente en objetivos militares, evitando instalaciones nucleares y petrolíferas para prevenir una mayor escalada del conflicto. Israel permanece en alto alerta ante posibles represalias, no solo de Irán.

Este asalto a gran escala involucró a más de 100 aviones, incluyendo cazas furtivos F-35 "Adir", viajando aproximadamente 2,000 kilómetros. Según informes extranjeros, los ataques se centraron en Teherán y Karaj, con las FDI declarando que cada oleada se dirigió exclusivamente a sitios militares, mitigando riesgos de conflicto adicionales.

Una operación de esta magnitud probablemente comenzó con olas iniciales atacando los sistemas de radar y defensa aérea, despejando el camino para los posteriores ataques a bases militares. Anteriormente, un ataque coordinado en Siria neutralizó amenazas similares, evitando que Irán construyera conciencia situacional de los planes de Israel.

El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, dirige actualmente la operación en Irán desde el búnker de la Fuerza Aérea en la Kirya, junto con el Mayor General Tomer Bar, Comandante de la Fuerza Aérea, 26 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Utilizando municiones pesadas, ataques a larga distancia como estos requieren capacidades significativas de reabastecimiento y la Unidad de Rescate 669 en alerta máxima.

Las FDI ahora monitorean de cerca las posibles respuestas de Irán, Irak, Yemen, Siria y Líbano, preparándose para un espectro de posibles acciones retaliatorias.

Liderando la operación

El Ministro de Defensa Yoav Gallant y el Jefe de Estado Mayor Teniente General Herzi Halevi permanecen estacionados en la base de Kirya en Tel Aviv. Un funcionario israelí de alto rango informó que el Gabinete de Seguridad autorizó el ataque en una conferencia telefónica anoche.

"Las FDI están completamente preparadas para maniobras ofensivas y defensivas, monitoreando de cerca a Irán y sus aliados", dijo el Portavoz de las FDI, Contraalmirante Daniel Hagari. Confirmó que no hay cambios en las pautas del Comando del Frente Interior por el momento. "Instamos a mantener la vigilancia y seguir las instrucciones del Comando del Frente Interior, con actualizaciones inmediatas ante cualquier cambio".

La Casa Blanca respaldó las acciones de Israel, declarando: "Los precisos ataques de Israel a objetivos militares iraníes se alinean con su derecho a la autodefensa y responden al ataque con misiles iraní del 1 de octubre". Funcionarios de EE. UU. verificaron que Israel notificó del momento de la operación unas horas antes.

"El presidente Biden fue informado del ataque israelí en Irán y está siguiendo de cerca los acontecimientos", dijo un alto funcionario de EE.UU.