Reacción mundial a los ataques de represalia de Israel en Irán

Las noticias de los ataques de represalia de Israel, realizados el viernes por la noche y en las primeras horas del sábado por la mañana, fueron recibidas con una amplia gama de reacciones por parte de los líderes mundiales, algunos temiendo una escalada regional y otros expresando apoyo mientras el estado judío buscaba equilibrar las cosas contra Teherán.

Los ataques fueron represalias por el ataque aéreo masivo de Irán el 1 de octubre, que resultó en la muerte de un palestino y varios sitios militares afectados. El ataque fue el último de más de un año de escaladas, ya que los grupos respaldados por Irán comenzaron a atacar a Israel el 7 de octubre y más se han unido lentamente a la batalla desde entonces; Hezbolá, los hutíes y grupos milicianos en Irak.

Líderes israelíes reaccionan

El líder de la oposición y jefe del partido Yesh Atid, Yair Lapid, elogió a la fuerza aérea por su éxito, pero subrayó que Israel debería haber apuntado a las instalaciones nucleares de Teherán.

Explosiones vistas cerca de Teherán, en medio de un ataque israelí contra Irán, 26 de octubre de 2024. (credit: SOCIAL MEDIA/VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

"[Yo] felicito a la Fuerza Aérea que una vez más ha demostrado capacidades operativas al más alto nivel en el mundo y su superioridad aérea. Los enemigos de Israel saben esta mañana que las FDI son fuertes y pueden atacar con potencia y llegar a cualquier parte", escribió Lapid. "La decisión de no atacar objetivos estratégicos y económicos en Irán fue equivocada. Podríamos y deberíamos haber exigido un precio mucho más alto a Irán".

מברך את חיל האוויר שהוכיח שוב יכולות מבצעיות ברמה הגבוהה בעולם ואת העליונות האווירית שלו. אוייבי ישראל יודעים הבוקר שצה"ל חזק ויכול לתקוף בעוצמה ולהגיע לכל מקום. ההחלטה לא לתקוף מטרות איסטרטגיות וכלכליות באיראן היתה שגויה. היינו יכולים וצריכים לגבות מאיראן מחיר כבד בהרבה. >> — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 26, 2024

Reacciona el liderazgo mundial

El liderazgo de Arabia Saudita, con el que Israel ha buscado establecer lazos normalizados durante mucho tiempo, condenó el ataque, según los medios estatales sauditas. Denunciando la represalia como una "violación de su soberanía" y de las leyes internacionales, Arabia Saudita instó a todas las partes a usar la máxima contención y evitar agregar más conflicto a la región.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar condenó el sábado los ataques aéreos de Israel contra Irán y pidió contención y diálogo para evitar la inestabilidad regional.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo el sábado que Irán no debería responder a una ola de ataques israelíes, instando a la contención de todas las partes."

"Está claro que Israel tiene derecho a defenderse contra la agresión iraní. También está claro que necesitamos evitar una mayor escalada regional y instar a todas las partes a mostrar contención. Irán no debería responder", dijo en una conferencia de prensa en Samoa, donde ha estado asistiendo a una reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los Emiratos Árabes Unidos condenaron el sábado el objetivo militar de Irán y destacaron la importancia de ejercer "máxima contención" para evitar la escalada, después de que Israel llevara a cabo ataques aéreos en sitios militares en Irán.

"Pakistán condena enérgicamente los ataques de Israel contra la República Islámica de Irán. Estos ataques socavan el camino hacia la paz y estabilidad regional y también constituyen una peligrosa escalada en una región ya volátil", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán en un comunicado. "Israel es totalmente responsable del actual ciclo de escalada y expansión del conflicto. Instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a desempeñar su papel para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y a tomar medidas inmediatas para poner fin a la imprudencia de Israel en la región y su comportamiento criminal".

El liderazgo de Iraq dijo que Israel "continúa sus políticas agresivas y expansión del conflicto en la región, empleando actos de agresión flagrantes sin disuasión. Esta vez, su mano de agresión ha apuntado a la República Islámica de Irán a través de un ataque aéreo a objetivos iraníes temprano esta mañana.

La declaración dijo que Iraq "reitera su postura firme llamando a un alto el fuego en Gaza y Líbano, y a esfuerzos regionales e internacionales integrales para apoyar la estabilidad en la región."

El grupo terrorista Hamas, que encendió las tensiones regionales con sus ataques del 7 de octubre en el sur de Israel, escribió en Telegram: "El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) condena enérgicamente la agresión sionista contra la República Islámica de Irán, apuntando a sitios militares en múltiples provincias.

"Consideramos esto una violación flagrante de la soberanía iraní y una escalada que amenaza la seguridad de la región y la seguridad de su gente, colocando toda la responsabilidad de las consecuencias de esta agresión en la ocupación, apoyada por los Estados Unidos de América."

Reacción de políticos estadounidenses

Los ataques de Israel a sitios militares en Irán parecen haber sido una respuesta dirigida y proporcional a los ataques previos de Teherán, con un bajo riesgo de daño civil, dijo un alto funcionario de la administración Biden el viernes por la noche.

"Entendemos que Israel está llevando a cabo ataques selectivos contra objetivos militares en Irán como un ejercicio de autodefensa y en respuesta al ataque con misiles balísticos de Irán contra Israel el 1 de octubre", dijo Sean Savett, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en un comunicado. "Les remitimos al gobierno israelí para obtener más información sobre su operación".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, escribió "El Congreso apoya firmemente a Israel mientras nuestro aliado lucha en defensa propia. El mundo debería saber que apoyaremos plenamente a Israel si Irán continúa con su violencia".

Congress stands resolutely behind Israel as our ally strikes in self-defense. The world should know we will fully support Israel if Iran continues its violence. — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 26, 2024

El representante republicano Mike Waltz comentó sobre los ataques en X/Twitter, señalando que "Esta podría ser la última y mejor oportunidad de Israel para disminuir el programa nuclear de Irán y cerrar su financiamiento".

So far…it’s important to note what hasn’t been hit in Iran: 1. Kharg island where 80% of Iran’s oil exports funnel (but doing so would cause oil prices to spike just before the election) 2. Natanz nuclear facilities which are 200 miles outside Tehran (and Biden publicly said… — Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) October 26, 2024

Después de enumerar los posibles objetivos que Israel optó por no atacar durante el ataque, se cuestionó si la administración de Biden tuvo algún papel en limitar los sitios que Israel estaba dispuesto a atacar.

Funcionarios de Biden habían hablado anteriormente en contra de que Israel apuntara a las instalaciones nucleares de Teherán, informó previamente el Jerusalem Post.

October 7th wouldn’t have happened if Iran hadn’t funded it—and Harris, Biden, and Obama helped fill Iran’s coffers. The U.S. must stand with Israel as it stands up to the terrorist Iranian regime pic.twitter.com/LDtlx8RDx8 — Josh Hawley (@HawleyMO) October 26, 2024

El senador Josh Hawley añadió un comentario similar, escribiendo en X/Twitter y diciéndole a los medios locales: "El 7 de octubre no habría ocurrido si Irán no lo hubiera financiado, y Harris, Biden y Obama ayudaron a llenar las arcas de Irán".

"Estados Unidos debe estar al lado de Israel mientras se enfrenta al régimen terrorista iraní".

Durante la entrevista, Hawley expresó que "Israel es nuestro aliado más importante" y enfatizó que era hora de poner a Teherán "en su lugar".

El senador Ted Budd escribió: "Desde el 7 de octubre, Israel ha enfrentado una serie de ataques por parte de Irán y sus aliados terroristas. Esta noche, respondieron con lo único que Teherán entiende: la fuerza.

Since October 7th, Israel has faced an array of attacks from Iran and its terror proxies. Tonight, they answered with the only thing Tehran understands—strength. America stands with Israel. — Senator Ted Budd (@SenTedBuddNC) October 26, 2024

"América está con Israel."

El personal del JERUSALEM POST y REUTERS contribuyeron a este informe.