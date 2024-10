Jefe del Mossad se reúne en Doha con Burns para retomar diálogo de rehenes

El jefe del Mossad, David Barnea, promoverá un nuevo marco para un acuerdo de rehenes cuando se dirija a Doha el domingo para unirse a las primeras negociaciones de alto nivel dirigidas por el director de la CIA, William Burns, en casi dos meses.

Barnea ha estado "trabajando bajo el radar" en un nuevo acuerdo "junto con los cataríes, los estadounidenses y los egipcios", dijo una fuente al Jerusalem Post.

"Sienten que hay una verdadera oportunidad para un nuevo comienzo", agregó la fuente, pero no proporcionó detalles sobre en qué consistiría el último marco para un acuerdo.

La Oficina del Primer Ministro dijo el jueves: "En la reunión, las partes discutirán las diversas opciones para iniciar las negociaciones para la liberación de los rehenes de la cautividad de Hamas, en medio de los últimos acontecimientos."

El jefe de Shin Bet, Ronen Bar, se reunió el domingo en Egipto con el nuevo jefe de inteligencia Hassan Rashad, quien también participará en las conversaciones de Doha del domingo junto con el Primer Ministro catarí, Mohammed Al-Thani.

El jefe del Mossad, David Barnea, durante una ceremonia celebrada en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem, 5 de mayo de 2024. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Qatar y Egipto han sido los principales mediadores de las conversaciones para asegurar la libertad de los 101 rehenes, junto con Estados Unidos.

La Oficina del Primer Ministro dijo que Netanyahu había instruido a Barnea a dirigirse a Doha después de la reunión en Egipto.

Netanyahu "acogió con beneplácito la disposición de Egipto para avanzar en un acuerdo para la liberación de los rehenes", dijo la Oficina del Primer Ministro.

La renovación de las conversaciones, que se habían detenido después de que Hamás matara a seis rehenes, incluido el ciudadano estadounidense-israelí Hersch Goldberg-Polin, tiene lugar después de que las FDI asesinaran al líder de Hamás, Yahya Sinwar, hace poco más de una semana. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, estuvo en la región esta semana para intentar reactivar las conversaciones, visitando Israel, Arabia Saudita y Catar.

Qatar confirma contacto con Hamás después de la muerte de Sinwar

En una conferencia de prensa conjunta con Blinken en Doha el jueves, Al-Thani confirmó que Doha había estado en contacto con Hamás después de la muerte de Sinwar.

"Estamos en contacto con ellos", dijo Al-Thani.

"Hemos tenido algunas reuniones con ellos en los últimos días", pero dijo que Qatar no pudo determinar su posición en las conversaciones. Sin embargo, sintió que "era la misma posición" que el grupo mantuvo cuando se llevaron a cabo la última ronda de negociaciones.

"Creo que este será su punto de partida hasta que lleguen a una posición más definida", dijo.

Qatar está en estrecha coordinación con Egipto en relación con un acuerdo de rehenes, dijo al-Thani. "Hoy en día, hay discusiones en curso entre Egipto y Hamas. Esperamos que estas discusiones den algo positivo".

Hasta finales de agosto, Qatar y Egipto, junto con Estados Unidos, habían esperado finalizar la primera fase de un acuerdo de tres partes, revelado por primera vez a finales de mayo. Esa primera fase habría visto el retorno de hasta 32 rehenes, caracterizados como casos humanitarios, incluyendo mujeres, ancianos y cautivos enfermos.

Estados Unidos ha hablado en gran medida sobre reanudar las conversaciones de rehenes basadas en este paradigma. Tras la muerte de Sinwar, Israel ha mencionado la posibilidad de explorar otras opciones, incluida una que permitiría el regreso de todos los cautivos de una vez o hacer acuerdos individuales directamente con los palestinos que tienen a los cautivos.

Blinken fue vago cuando se trata de detalles sobre lo que discutirían los negociadores en Doha.

"No voy a entrar en detalles sobre lo que está sobre la mesa o potencialmente sobre la mesa en lo que respecta al acuerdo de rehenes y alto al fuego.

"Estamos considerando diferentes opciones. Pero, como escucharon decir al Primer Ministro, aún no hemos determinado si Hamas está dispuesto a participar.

"El siguiente paso es reunir a los negociadores, y anticipamos que sabremos más en los próximos días", dijo.

"La pregunta fundamental es: ¿Hamas es serio?" dijo Blinken, destacando que Sinwar había sido "el mayor obstáculo para llegar a un acuerdo".

Es importante, dijo, finalizar un acuerdo de rehenes porque esa es la "forma más rápida de traer a los rehenes a casa".

Barnea ha hablado en el pasado sobre la posibilidad de un acuerdo más amplio que aprovecharía la presión de Irán y Hezbolá sobre Hamas para llegar a un acuerdo, creando así efectivamente un alto el fuego con Hezbolá y Hamas que también vería el regreso de los rehenes.

Blinken aclaró que, en la actualidad, las conversaciones sobre los rehenes de Gaza eran independientes de los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que se basaría en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que estableció los términos del alto el fuego que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano.

“Además de eso, estamos trabajando de manera muy intensa en Líbano para llegar a una resolución diplomática, para ver la plena implementación de la 1701, para permitir que las personas regresen a sus hogares. Eso es algo separado, pero igual de intenso”, dijo.

Justo antes de partir de Israel, Blinken pareció indicar que un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza también podría ser parte de un marco regional más amplio que incluyera un acuerdo de normalización con Arabia Saudita.

Les dijo a los periodistas en la pista del aeropuerto de Tel Aviv antes de despegar que Estados Unidos estaba explorando un “nuevo marco” para un acuerdo.

“Hablamos sobre el plan que teníamos sobre la mesa y el trabajo que estamos haciendo en ese plan, explorando nuevos marcos de relaciones exteriores como una posibilidad”, dijo Blinken.

Los Estados Unidos "pueden ver una asociación para la convivencia pacífica por otro lado. Arabia Saudita estaría en el centro de eso, e incluye, potencialmente, la normalización de las relaciones con Israel. Eso sigue siendo un tema real, posible, y del que vamos a estar hablando, como lo hemos hecho en estos últimos meses", dijo.

Reuters contribuyó a este informe.