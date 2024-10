Hamás rechaza oferta de cese al fuego de Israel: paso seguro a cambio de rehenes

Hamas rechazó una oferta israelí de paso seguro fuera de la Franja de Gaza a cambio de que el grupo deponga las armas y libere a los rehenes, informó el Wall Street Journal el viernes.

Según el informe, el jefe del Mossad, David Barnea, principal negociador de Israel en las conversaciones sobre el acuerdo de rehenes y alto el fuego, hizo la oferta.

Citando a mediadores árabes involucrados en las discusiones, el WSJ informó que Hamas rechazó rápidamente la propuesta después de ser presentada inicialmente durante una reunión entre Barnea y funcionarios egipcios.

En respuesta a la oferta rechazada, el WSJ informó que Khalil al-Hayya, vicepresidente de la oficina política de Hamas y principal negociador del grupo terrorista, dijo que Israel malinterpretó a Hamas y que era capaz de continuar la guerra durante meses o años.

El viernes, el periódico Al-Araby al-Jadeed con sede en el Reino Unido informó que al-Hayya había estado en El Cairo el día anterior para discutir propuestas de acuerdos de rehenes egipcios y estadounidenses.

El alto cargo de Hamás, Khalil al-Hayya (C), y el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General, Talal Naji, celebran una rueda de prensa durante una visita a la capital siria, Damasco, el 19 de octubre de 2022. (credit: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

El fin del 'genocidio' supuestamente debe preceder a las negociaciones

Según la organización de noticias catarí, el funcionario de Hamas afirmó que el fin de lo que él denominó "genocidio" que se está llevando a cabo en la parte norte de la Franja de Gaza era un requisito previo para cualquier avance hacia las negociaciones.

Los esfuerzos de Barnea para asegurar un acuerdo de rehenes continúan a pesar del rechazo reportado de Hamas a un acuerdo.

El jefe del Mossad está programado para llegar a Doha, Qatar, el domingo para unirse a las negociaciones de alto nivel dirigidas por el director de la CIA, William Burns. Serían las primeras negociaciones de este tipo en casi dos meses.

A principios de este mes, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, informó que Hamas se había negado a participar en negociaciones de alto el fuego durante semanas.

Sin embargo, una fuente dijo al Jerusalem Post el jueves que Barnea ha estado "trabajando discretamente" en un nuevo acuerdo "junto con los cataríes, los estadounidenses y los egipcios".

Tovah Lazaroff, Hannah Sarisohn y Joanie Margulies contribuyeron a este informe.