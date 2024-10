Israel anticipa represalia tras los ataques a fábricas de misiles en Irán

Israel espera que Irán lance un contraataque contra el estado judío en respuesta a su exitoso ataque contra objetivos militares iraníes, incluidas las instalaciones de producción de misiles, informaron fuentes de seguridad al Jerusalem Post el domingo.

El líder supremo de Irán, Sayyid Ali Khamenei, amenazó a Israel en una publicación en X, escrita primero en inglés y luego repetida en hebreo.

"Los sionistas están calculando mal con respecto a Irán", escribió Khamenei.

"No conocen a Irán. Todavía no han podido comprender correctamente el poder, la iniciativa y la determinación del pueblo iraní. Debemos hacerles entender estas cosas."

El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que la Fuerza Aérea Israelí golpeó objetivos de misiles iraníes el sábado temprano en una alocución pública que dio en una ceremonia estatal para lamentar a los soldados caídos en las guerras de Israel en sus fronteras al sur y al norte en el último año.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant vistos tras el ataque a Irán, 26 de octubre de 2024. (credit: Avi Ohayon/GPO)

Cobrando un precio a los enemigos de Israel

"En las primeras horas del sábado por la mañana", la Fuerza Aérea Israelí "atacó áreas en Irán, dañando severamente sus capacidades de defensa y su capacidad para producir misiles que serían lanzados contra nosotros", dijo Netanyahu en la ceremonia en el Monte Herzl.

"El ataque a Irán fue preciso y poderoso" y "logró todos sus objetivos", dijo. Agradeció a Estados Unidos por su estrecha cooperación y asistencia. La administración Biden ha aclarado que no estuvo involucrada en el ataque, aunque se le notificó con antelación que tendría lugar.

Fueron los primeros comentarios públicos de Netanyahu sobre el ataque, que situó en el contexto más amplio de la Guerra de las Espadas de Hierro. En la ceremonia en Mt. Herzl, Netanyahu recordó cómo en el último año, Israel había superado las pérdidas sufridas durante la invasión inicial liderada por Hamas el 7 de octubre.

Israel ha combatido contra Irán y sus aliados mientras reescribe la historia en su guerra de resistencia, que ha sido una batalla existencial, explicó Netanyahu.

La Guerra de las Espadas de Hierro, dijo, ha tenido lugar en siete frentes, y las FDI han cobrado un alto precio a sus enemigos. Recordó cómo Irán lanzó un ataque con misiles balísticos contra Israel a principios de octubre en respuesta al asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, casi un año después de la guerra de las FDI con el grupo aliado iraní.

El sábado, en respuesta a ese ataque con misiles balísticos iraníes, Israel decidió ir tras "la cabeza del pulpo" después de golpear sus tentáculos durante meses.

"Quienes nos ataquen, nosotros atacaremos. Este es un principio que nos ha acompañado todo este tiempo y nos acompañará en el futuro", dijo.

Gallant en la misma ceremonia dijo que en el último año, las FDI revirtieron el curso de la guerra, logrando "logros de seguridad sin precedentes en todos los sectores de combate".

"En el sur, Hamas cesó su función como marco militar, en el norte, Hezbollah sigue sufriendo una serie de golpes, la cadena de mando fue eliminada, la mayoría de su poder de cohetes y misiles fue destruido", declaró. "Hamas y Hezbollah, que Irán había creado como grupos aliados que actuarían como su brazo largo contra el Estado de Israel, ya no son una herramienta efectiva en manos de Irán", dijo.

Además, enfatizó, el "preciso y mortal" ataque del sábado por la mañana a Irán "transmitió un mensaje claro: el brazo largo del Estado de Israel alcanzará a cualquiera que intente hacernos daño. Ningún lugar está demasiado lejos para nosotros".

EE.UU. y la comunidad internacional han instado tanto a Irán como a Israel a detener sus rondas de ataques y contraataques. El presidente de los EE. UU., Joe Biden, ya había dicho el sábado que esperaba que el ataque de las FDI a Irán pusiera fin al intercambio directo de fuego entre los dos archienemigos.

Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna el lunes para discutir el ataque de las FDI del sábado por la mañana. El ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, David Lammy, dijo que había hablado con sus homólogos israelí e iraní en llamadas separadas el domingo buscando evitar la escalada hacia una guerra regional "catastrófica" después de que Israel atacara objetivos militares iraníes.

"Hoy sostuve conversaciones importantes con el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel (Israel Katz) y el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán (Abbas Araghchi). El Reino Unido continúa presionando por la desescalada y el fin de los conflictos en Líbano y Gaza", dijo Lammy en un comunicado después de un ataque aéreo israelí temprano el sábado contra objetivos iraníes.

"Una guerra regional sería catastrófica y no beneficiaría a nadie", afirmó.

Un investigador estadounidense afirmó que un ataque aéreo israelí alcanzó el sábado un edificio que formaba parte del extinto programa de desarrollo de armas nucleares de Irán, y él y otro investigador afirmaron que también fueron alcanzadas instalaciones utilizadas para mezclar combustible sólido para misiles. David Albright, ex inspector de armamento de la ONU, y Decker Eveleth, analista de investigación asociado de CNA, un think tank de Washington, hicieron por separado estas valoraciones basadas en imágenes de satélites comerciales.

Según dijeron a Reuters, Israel atacó edificios en Parchin, un enorme complejo militar cerca de Teherán. Israel también golpeó Khojir, según Eveleth, un extenso centro de producción de misiles cerca de Teherán.

Reuters informó en julio de que Khojir estaba experimentando una expansión masiva.

Eveleth dijo que los ataques israelíes pueden haber "obstaculizado significativamente la capacidad de Irán para producir misiles en masa."

El ejército iraní afirmó que los aviones de combate israelíes utilizaron "ojivas muy ligeras" para atacar sistemas de radar fronterizos en las provincias de Ilam, Juzestán y los alrededores de Teherán.

En publicaciones en X, Albright dijo que las imágenes de satélites comerciales mostraban que Israel alcanzó un edificio en Parchin llamado Taleghan 2 que se utilizó para actividades de prueba durante el Plan Amad, el extinto programa de desarrollo de armas nucleares de Irán.

El organismo de control nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y los servicios de inteligencia estadounidenses afirman que Irán cerró el programa en 2003. Irán niega perseguir armas nucleares.

Albright, directora del grupo de investigación Institute for Science and International Security, tuvo acceso a los archivos del programa para un libro después de que la agencia de inteligencia israelí Mossad los robara de Teherán en 2018.

En X, dijo que los archivos revelaban que Irán guardaba importantes equipos de prueba en Taleghan 2.

Irán puede haber retirado materiales clave antes del ataque aéreo, dijo, pero "incluso si no quedara ningún equipo en el interior" el edificio habría proporcionado "valor intrínseco" para futuras actividades relacionadas con las armas nucleares.

Albright declaró a Reuters que las imágenes comerciales por satélite de Parchin mostraban que Israel había dañado tres edificios situados a unos 320 m del Taleghan 2, entre ellos dos en los que se mezclaba combustible sólido para misiles balísticos.

No identificó a la empresa comercial de la que obtuvo las imágenes.

Eveleth dijo que una imagen de Parchin de Planet Labs, una empresa comercial de satélites, mostraba que Israel destruyó tres edificios de mezcla de combustible sólido para misiles balísticos y un almacén en el extenso complejo.

Las imágenes de Planet Labs también mostraron que un ataque israelí destruyó dos edificios del complejo de Khojir donde se mezclaba combustible sólido para misiles balísticos, dijo.

Según la imagen revisada por Reuters, los edificios estaban cercados por altas bermas de tierra. Este tipo de estructuras están asociadas a la producción de misiles y están diseñadas para evitar que una explosión en un edificio detone materiales combustibles en estructuras cercanas.

"Israel dice que su objetivo eran edificios que albergaban mezcladoras de combustible sólido", dijo Eveleth. "Estos mezcladores industriales son difíciles de fabricar y están sujetos a controles de exportación. Irán importó muchas a lo largo de los años a un gran coste y probablemente le costará sustituirlas."

Con una operación limitada, dijo, Israel puede haber asestado un golpe significativo contra la capacidad de Irán para producir misiles en masa y hacer más difícil que cualquier futuro ataque con misiles iraníes pueda perforar las defensas antimisiles de Israel.