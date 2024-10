Director de la CIA negocia en Doha; Egipto propone tregua de 2 días en Gaza para liberar rehenes

El director de la CIA, William Burns, está manteniendo conversaciones en Doha sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo de rehenes de amplio alcance, mientras que el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha propuesto un mini-acuerdo para asegurar la liberación de cuatro de los 101 cautivos.

"El propósito es dar inicio a negociaciones más amplias", dijo una fuente al Jerusalem Post.

Sobre la mesa en Doha en las conversaciones de Burns con el Jefe del Mossad David Barnea y el Primer Ministro de Catar Mohammad Al-Thani también está el tema de un alto el fuego entre las Fuerzas de Defensa de Israel y Hezbollah basado en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, según un informe de la Corporación Internacional de Radiodifusión Libanesa.

Antes de la reunión en Doha, el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, se reunió con el primer ministro interino de Líbano, Najib Mikati, en Londres el viernes, después de visitar Catar el jueves.

Sin embargo, las dos iniciativas de alto el fuego han permanecido separadas a pesar de que están siendo discutidas en las mismas conversaciones. El domingo, Sisi habló en El Cairo sobre un alto al fuego inicial de dos días en Gaza para intercambiar cuatro rehenes israelíes de Hamás por algunos prisioneros palestinos.

Hablando junto al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune durante una conferencia de prensa en El Cairo, Sisi también dijo que las negociaciones generales sobre rehenes deberían reanudarse dentro de los 10 días de implementar el alto al fuego temporal en un esfuerzo por lograr uno permanente.

No hubo comentarios inmediatos de Israel o Hamás, pero un oficial palestino cercano al esfuerzo de mediación le dijo a Reuters: "Espero que Hamás escuche las nuevas ofertas, pero sigue determinado en que cualquier acuerdo debe poner fin a la guerra y sacar a las fuerzas israelíes de Gaza".

Negociaciones continuas

Estados Unidos e Israel han estado esperanzados en que, tras el asesinato del líder de Hamás Yahya Sinwar por las FDI a principios de este mes, ahora sea posible llegar a un acuerdo.

Una fuente palestina con base en Catar ha declarado que después de la muerte de Sinwar, existe un sentimiento entre los funcionarios de Gaza de que ya "no tienen nada que perder". Sin embargo, Hamás ha mantenido firme su posición de que cualquier acuerdo debe incluir un alto el fuego permanente y una retirada completa de las FDI de Gaza.

Israel ha insistido en que Hamás debe ser expulsado de Gaza antes de que se establezca un alto el fuego permanente. Aun así, se espera que Barnea discuta con Burns y al-Thani una propuesta de acuerdo integral para liberar a los 101 rehenes, aunque no está claro si esto sucederá de una sola vez o en etapas.

El ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que ha llegado el momento para que Israel haga concesiones dolorosas para llegar a un acuerdo cuando habló en una ceremonia estatal marcando el aniversario, según el calendario hebreo, de la invasión liderada por Hamás en el sur de Israel durante la cual los rehenes fueron capturados.

"Al cumplir con nuestro deber moral y ético de devolver a los rehenes a sus hogares, se requieren compromisos dolorosos", dijo Gallant.

Gallant ha estado en desacuerdo con el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre las concesiones necesarias para llegar a un acuerdo, instando a una mayor flexibilidad de la que el Primer Ministro ha mostrado públicamente. Funcionarios de seguridad en los últimos meses han dicho que las posturas de Netanyahu han dificultado lograr un acuerdo, incluso cuando Estados Unidos ha destacado que Sinwar había sido el obstáculo para un acuerdo.

Gallant dijo el domingo: "Este es el momento para señalar que no todo objetivo se puede lograr solo a través de la acción militar; la fuerza no lo es todo y no lo soluciona todo".

En la misma ceremonia, Netanyahu dijo que devolver a los rehenes a Israel "es un objetivo principal de la guerra. Es una misión sagrada". Destacó que "no descansaremos hasta que todos ellos, vivos y muertos, regresen a nosotros. Devolveremos a nuestros rehenes vivos a sus familias; devolveremos a nuestros cautivos muertos para ser enterrados en Israel".

Las conversaciones del domingo marcan la primera reunión de alto nivel desde que Hamás ejecutara a seis de los rehenes a finales de agosto, incluido el ciudadano estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, de 23 años.

Antes de su asesinato, Estados Unidos había presentado un acuerdo de tres fases revelado por primera vez a finales de mayo. Todavía no ha finalizado todos los detalles de incluso la primera fase.

El problema ha sido la insistencia de Hamás en que Israel debe poner fin a la guerra y que las FDI deben retirarse completamente de toda Gaza, incluido el Corredor de Filadelfia. El acuerdo de mayo había sido diseñado para permitir que un acuerdo se iniciara parcialmente sin abordar algunas de las diferencias irreconciliables.

Cada vez son más los llamamientos para que Estados Unidos deseche el acuerdo de mayo, que siempre tuvo un calendario prolongado para la liberación de los rehenes, y considere un nuevo marco. El propio Blinken insinuó esta posibilidad la semana pasada.

En la reunión del domingo, se espera que Barnea promueva un nuevo acuerdo en el que ha trabajado con Estados Unidos, Qatar y Egipto. Si la conversación inicial que mantenga con Burns y Al-Thani va bien, Egipto se unirá a la conversación y se enviará a Doha un equipo israelí más numeroso.

Reuters contribuyó a este informe.