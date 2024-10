La Fuerza Aérea Israelí destruyó el pilar de la industria misilística iraní en ataques recientes

La Fuerza Aérea de Israel golpeó una docena de objetivos en Irán que se utilizaban para producir combustible sólido para misiles balísticos de largo alcance como parte de su acción militar de represalia contra la República Islámica, dañando severamente la capacidad de Teherán para reponer su inventario, se informó el sábado por la noche.

Los objetivos alcanzados eran equipos sofisticados que Irán no podía producir por sí solo y que debían ser comprados a China, informó Walla. Los objetivos eran un componente crítico del programa de misiles balísticos de Irán, citando a tres fuentes israelíes anónimas, informó Walla.

Un investigador estadounidense dijo que un ataque aéreo israelí el sábado impactó un edificio que formaba parte del ya desmantelado programa de desarrollo de armas nucleares de Irán, y él y otro investigador dijeron que también se atacaron instalaciones utilizadas para mezclar combustible sólido para misiles.

Las evaluaciones basadas en imágenes satelitales comerciales fueron realizadas por separado por David Albright, un ex inspector de armas de la ONU, y Decker Eveleth, un analista de investigación asociado en CNA, un grupo de expertos en Washington.

Le dijeron a Reuters que Israel atacó edificios en Parchin, un complejo militar masivo cerca de Teherán. También golpeó Khojir, según Eveleth, un extenso sitio de producción de misiles cerca de Teherán.

Una captura de pantalla muestra un avión de la Fuerza Aérea israelí, que el ejército israelí dice que está partiendo para llevar a cabo ataques contra Irán, de un vídeo de distribución publicado el 26 de octubre de 2024. (credit: IDF)

El ejército de Irán dijo que los aviones de combate israelíes utilizaron "cabezas explosivas muy ligeras" para atacar los sistemas de radar fronterizos en las provincias de Ilam, Khuzestan y alrededor de Teherán.

En publicaciones en X, Albright dijo que las imágenes satelitales comerciales mostraron que Israel golpeó un edificio en Parchin llamado Taleghan 2 que se utilizaba para actividades de prueba durante el Plan Amad, el programa de desarrollo de armas nucleares desaparecido de Irán.

El organismo de control nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, y la inteligencia de EE. UU. dicen que Irán cerró el programa en 2003. Irán niega perseguir armas nucleares.

Albright, director del grupo de investigación Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, tuvo acceso a los archivos del programa para un libro después de que fueran robados de Teherán por la agencia de inteligencia Mossad de Israel en 2018.

En X, él dijo que los archivos revelaron que Irán guardaba equipos de prueba importantes en Taleghan 2.

Él mencionó que Irán pudo haber retirado materiales clave antes del ataque aéreo, pero "incluso si no quedaba ningún equipo dentro", el edificio habría proporcionado un "valor intrínseco" para futuras actividades relacionadas con armas nucleares.

Albright le dijo a Reuters que las imágenes comerciales de satélite de Parchin mostraron que Israel dañó tres edificios a unos 320 metros de Taleghan 2, incluidos dos donde se mezclaba combustible sólido para misiles balísticos.

No identificó la empresa comercial de la que obtuvo las imágenes.

Eveleth dijo que una imagen de Parchin de Planet Labs, una empresa comercial de satélites, mostró que Israel destruyó tres edificios de mezcla de combustible sólido para misiles balísticos y un almacén en el complejo extenso.

Las imágenes de Planet Labs también mostraron que un ataque israelí destruyó dos edificios en el complejo de Khojir donde se mezclaba combustible sólido para misiles balísticos, dijo.

Los edificios estaban rodeados por terraplenes altos, según la imagen revisada por Reuters. Tales estructuras están asociadas con la producción de misiles y están diseñadas para evitar que una explosión en un edificio detone materiales inflamables en estructuras cercanas.

"Israel dice que atacaron edificios que albergaban mezcladoras de combustible sólido", dijo Eveleth. "Estas mezcladoras industriales son difíciles de fabricar y están controladas por exportación. Irán importó muchas a lo largo de los años a gran costo y probablemente tendrá dificultades para reemplazarlas."

Con una operación limitada, dijo, Israel podría haber infligido un golpe significativo a la capacidad de Irán para producir misiles en masa y hacer más difícil que cualquier futuro ataque de misiles iraní pueda penetrar las defensas de misiles de Israel.

"Los ataques parecen ser altamente precisos", dijo.

Axios informó que Israel destruyó 12 "mezcladoras planetarias" utilizadas para producir combustible sólido para misiles balísticos de largo alcance, citando a tres fuentes israelíes no identificadas que dijeron que esto daña gravemente la capacidad de Irán para renovar su arsenal de misiles y podría disuadir a Irán de realizar más ataques masivos con misiles contra Israel.

Fuentes israelíes también afirmaron que atacaron cuatro baterías de defensa aérea S-300 que estaban en ubicaciones estratégicas y protegían instalaciones nucleares y energéticas en Teherán durante la operación. También fueron atacadas una fábrica de producción de drones y una instalación en el complejo militar de Parchin, este último que había visto en el pasado actividades de investigación y desarrollo de armas nucleares.

Informe adicional sobre ataques

El periódico en línea árabe independiente Elaph informó que Israel atacó una fábrica secreta de misiles balísticos en Irán, destruyendo un gran número de mezcladoras de combustible pesado utilizadas para alimentar los misiles Kheibar y Haj Qasem, ambos disparados por Irán contra Israel a principios de mes. El informe también afirmaba que las baterías de defensa aérea S-300 que fueron atacadas eran de fabricación rusa y que se destruyeron radares que alimentaban estos sistemas y otros en Siria e Irak.

El informe indicaba que la fábrica de misiles balísticos fue completamente destruida. Una fuente le dijo a Elaph que era "la columna vertebral de la industria de misiles de Irán" y que Israel la había "sacado de servicio", también informando que cada mezcladora de combustible pesado destruida se estimaba en al menos dos millones de dólares y que se destruyeron alrededor de veinte mezcladoras de este tipo.

Aunque Walla informó que la producción para restaurar dicho equipo llevaría al menos un año, fuentes informadas sobre la industria de misiles de Irán le dijeron a Elaph que se tardaría al menos dos años en devolver la fábrica destruida al servicio.

Funcionarios iraníes e israelíes confirmaron al New York Times que Israel había atacado las defensas en el complejo petroquímico de Bandar Imam Khomeini, en la provincia de Khuzestan; en el importante puerto económico Bandar Imam Khomeini, adyacente a él; y en la refinería de petróleo de Abadán.

"Israel nos está enviando un mensaje claro", dijo Hamid Hosseini, experto en la industria petrolera y gasífera de Irán y miembro de la Cámara de Comercio Irán-Irak, al Times. "Esto puede tener consecuencias económicas muy graves para Irán, y ahora que entendemos las apuestas, necesitamos actuar con prudencia y no continuar las tensiones".

Fuentes informaron al Jerusalem Post que la estimación proyectada era de seis meses a un año.

En general, más de 100 aviones israelíes participaron en el ataque a objetivos iraníes, declarando que su misión era golpear los sistemas antiaéreos más avanzados de la República Islámica y desarrollar superioridad aérea allí para cualquier posible operación futura de la Fuerza Aérea Israelí, de manera que los aviones de combate israelíes puedan volar incluso a una altitud relativamente baja en los cielos de Teherán en el futuro.

Los estimados indican que todavía tomará muchos días más evaluar los daños causados por los ataques.