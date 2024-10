Israel aprueba votación para prohibir a la UNRWA desafiando la presión internacional

El pleno del Knesset aprobó la votación final para dos proyectos de ley destinados a bloquear la actividad en áreas bajo control israelí de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que presta servicios a refugiados palestinos en Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset, el MK Yuli Edelstein, presentó ambos proyectos de ley en el pleno. Según Edelstein, las operaciones de la UNRWA "eternizaron" la cuestión de los refugiados palestinos.

Además, Edelstein mencionó el hecho de que empleados de la UNRWA habían participado e incluso habían sido comandantes en la masacre de Hamas del 7 de octubre. Edelstein también mencionó la incitación en los currículos escolares de la UNRWA. Según Edelstein, había llegado el momento de prohibir a la agencia en Israel.

Edelstein no abordó en su discurso quién reemplazaría los servicios que la UNRWA brinda a los palestinos en Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania.

Después de que los proyectos de ley fueran aprobados, Edelstein llamó a los proyectos de ley "históricos" y a la "eliminación de uno de los brazos del terror que actuaba bajo los auspicios de la ONU".

"La UNRWA dejó hace mucho tiempo de ser una agencia de ayuda humanitaria, pero además de ser un firme partidario del terror y el odio, es una agencia para perpetuar la pobreza y el sufrimiento. La razón es simple: para sobrevivir, la UNRWA creó una demanda del producto que proporciona. ¡Hoy terminó el círculo de horror, están fuera!" concluyó Edelstein. Los dos proyectos de ley son una amalgama de cinco proyectos de ley que fueron propuestos por un gran número de miembros de la Knesset, tanto de la coalición como de la oposición, lo que indica un amplio apoyo.

Interior del edificio de la Knesset. (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

El primer proyecto de ley establece que la UNRWA ya no "operará ninguna institución, proporcionará ningún servicio ni llevará a cabo ninguna actividad, ya sea directa o indirectamente, en Israel".

¿Qué establecen los proyectos de ley?

El segundo proyecto de ley establece que el tratado entre Israel y la UNRWA, firmado tras la Guerra de los Seis Días en 1967, expirará dentro de siete días después de que el proyecto de ley pase su votación final en el pleno de la Knesset; que ninguna agencia gubernamental israelí o sus representantes podrán contactar a la UNRWA o un representante de la misma, comenzando tres meses después de que el proyecto de ley se apruebe; que las investigaciones penales sobre la participación de empleados de la UNRWA en actos de terror continuarán; y que el Consejo de Seguridad Nacional de Israel deberá informar al comité cada seis meses sobre la implementación del proyecto de ley.

El primer proyecto de ley se aprobó por 92-10, con el apoyo de los partidos de la oposición Unidad Nacional, Yisrael Beytenu y Yesh Atid. El Partido Demócrata se abstuvo. El segundo proyecto de ley se aprobó por 87-9.

Edelstein dijo a The Jerusalem Post a principios de esta semana que el primer proyecto de ley se refiere únicamente a Jerusalén Este, ya que las otras áreas bajo control israelí no son oficialmente parte del Israel soberano, y el segundo proyecto amplio cancela la invitación a la UNRWA para operar en cualquier área bajo control israelí y prohíbe a los funcionarios israelíes relacionarse con ella. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Uno de los autores del proyecto de ley, el MK Dan Illouz (Likud), dijo que el Ministerio de Jerusalén tenía planes para hacerse cargo de las responsabilidades de la UNRWA en Jerusalén Este. El ministerio respondió a una consulta diciendo que en cuanto a la educación, el ministerio y el Municipio de Jerusalén están actuando para crear "sitios de educación alternativos a corto plazo" y "fundar instituciones educativas permanentes a largo plazo".

En cuanto a los servicios de salud, el ministerio estaba trabajando junto con el Ministerio de Salud y el Municipio de Jerusalén para proporcionar "soluciones de salud" a las personas que utilizaban los servicios de la UNRWA. El ministerio también estaba colaborando con el municipio para "examinar la necesidad de alternativas en el campo de la limpieza y saneamiento".

El ministerio añadió que había presentado una "solicitud de aprobación" para financiamiento al Departamento de Presupuesto, y el Ministerio de Finanzas "convocará a equipos relevantes para aprobar los planes" y establecer un cronograma.

El ministerio agregó: "Cabe señalar que ese proceso consiste en dos fases, una dirigida al corto plazo y otra al largo plazo".

"Como el ministerio responsable de coordinar la decisión del gobierno de encontrar alternativas a la UNRWA, y junto con los ministerios de Educación y Salud y la Municipalidad de Jerusalén, estamos preparados para brindar una solución para que no haya un solo niño sin un marco educativo en la etapa de implementación del proyecto de ley, y ninguna persona se quede sin un marco de salud alternativo".

Además, según Illouz, el período interino de tres meses tenía como objetivo reemplazar las operaciones de la UNRWA en Cisjordania y Gaza con otras agencias, que serán financiadas de forma independiente y no serán una carga presupuestaria para Israel. Illouz dijo que se estaban formulando planes por parte de la Coordinación de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) en este sentido, pero que la información estaba clasificada.

Otro autor de los proyectos de ley, el miembro de Likud Boaz Bismuth, escribió en un comunicado tras la aprobación del proyecto de ley: "¡UNRWA no es una agencia para ayudar a los refugiados, es una agencia de ayuda para Hamas!"

Bismuth también mencionó las imágenes "escalofriantes" de Yonatan Smarno siendo secuestrado del festival de música Nova el 7 de octubre por lo que Bismuth dijo que era un trabajador social de la UNRWA. El padre de Smarno estaba presente en el balcón de visitantes de la Knesset durante las votaciones.

Los miembros árabes de la Knesset, así como miembros del partido de izquierda Demócratas, se opusieron al proyecto de ley.

El presidente de Hadash-Ta'al, MK Ayman Odeh, respondió señalando lo que dijo era la "ironía" de que Israel se oponía al hecho de que los descendientes de los refugiados palestinos conservaran su estatus de refugiado y reclamaran un "derecho de retorno", pero al mismo tiempo mantenía que los refugiados judíos expulsados hace 2.000 años tenían un "derecho de retorno" a la Tierra de Israel.

El MK Ahmad Tibi, también de Hadash-Ta'al, dijo que había 90.000 trabajadores de la UNRWA que proporcionaban servicios a los refugiados palestinos, y prohibir a todos ellos era un intento de facto de "perjudicar al pueblo palestino".

Según Tibi, la UNRWA puede cerrarse cuando se resuelva el problema de los refugiados palestinos mediante la formación de un estado palestino.

Las leyes fueron aprobadas a pesar de una inmensa presión internacional en sentido contrario. Ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta esta semana expresando su "grave preocupación" por el cierre, especialmente a la luz de la grave situación humanitaria en Gaza debido a la guerra.

"Es crucial que la UNRWA y otras organizaciones y agencias de la ONU puedan brindar plenamente ayuda humanitaria y su asistencia a quienes más la necesitan, cumpliendo eficazmente sus mandatos", dijeron.

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, advirtió que la aprobación de la legislación podría tener consecuencias para Israel.

"Hemos dejado en claro al Gobierno de Israel que estamos profundamente preocupados" por sus medidas contra la UNRWA, dijo Miller.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, planteó el tema en una carta que envió a Israel a principios de este mes, dijo Miller, al hacer referencia a un documento que advertía que el Consejo de EE. UU. restringiría la ayuda militar a Israel bajo los términos del Memorando 20 a menos que tomara medidas para mejorar la crisis humanitaria en Gaza. Estados Unidos considera que la UNRWA es un importante proveedor de ayuda humanitaria para los palestinos.

Blinken "aclaró en esa carta" que "la aprobación de esta legislación podría tener implicaciones bajo la ley y la política de EE. UU. y eso sigue siendo el caso", dijo.

Los proyectos de ley también fueron aprobados a pesar de los temores de que la comunidad internacional pudiera buscar represalias tomando medidas en su contra en las Naciones Unidas. Entre las posibles acciones políticas en la ONU podría estar un intento de privar al estado judío de sus derechos de voto en la Asamblea General o se podrían retirar las credenciales de la misión israelí en la ONU.

La MK Sharren Haskel (Unidad Nacional), que fue la iniciadora inicial de la ley para poner fin a las actividades de la UNRWA en Israel, habló en el pleno de la Knesset después de su aprobación en la segunda y tercera lectura:

"La aprobación de esta ley, que inicié hace más de seis años, es un hito y el cierre de un ciclo para mí, y felicito a todos mis colegas iniciadores por su aprobación. Israel tiene pleno y absoluto derecho a actuar contra la UNRWA, después del fracaso de la comunidad internacional. La organización, fundada en el pecado y fundamentalmente corrupta, yace en el corazón del conflicto árabe-israelí. Nunca lograremos avanzar mientras esta organización y su definición existan. Hago un llamado a los países del mundo para que abandonen su apoyo a la organización y trabajen con nosotros hacia el cierre completo de la UNRWA".