¿Una tregua en Gaza? El mini-acuerdo de rehenes que podría detener el conflicto

Negociadores en Doha discutieron esta semana un nuevo acuerdo parcial de rehenes que permitiría un alto el fuego temporal a cambio de la liberación de un número limitado de rehenes, informó el Jerusalem Post.

Las conversaciones se llevaron a cabo con el Jefe de la CIA William Burns, el Jefe del Mossad David Barnea y el Primer Ministro de Qatar Mohammed Al-Thani.

Fueron las primeras discusiones de este tipo que se realizaron en dos meses.

El medio Axios reportó que el alto el fuego duraría 28 días a cambio de ocho rehenes. Una fuente confirmó al Jerusalem Post que la propuesta presentada por Barnea en Doha "iba en esta dirección".

Hasta finales de agosto, las negociaciones de rehenes se habían centrado en un acuerdo de tres fases para la liberación de los 101 cautivos que habría visto liberados a hasta 32 de ellos a cambio de una pausa de seis semanas en la guerra, con el resto liberado en fases posteriores del acuerdo. El director del Mossad, David Barnea, sobre una pared de carteles de rehenes en Tel Aviv (ilustrativo) (credit: FLASH90)

La ejecución por parte de Hamas de seis rehenes, incluido el cautivo israelí-estadounidense Hirsch Goldberg-Polin, a finales de agosto puso fin a esas conversaciones. Estados Unidos culpó al líder de Hamas, Yahya Sinwar, por la ausencia de un acuerdo. El asesinato de Sinwar por Israel hace dos semanas ha dado esperanzas a los negociadores de que podría ser posible avanzar en algún tipo de acuerdo.

Presidente egipcio previamente ofreció un acuerdo que solo liberaría a cuatro rehenes

El presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, dijo el domingo que estaba promoviendo un mini acuerdo mediante el cual se liberarían cuatro rehenes a cambio de una pausa en la guerra.

La oficina de Netanyahu aclaró que si se hiciera una propuesta para liberar a cuatro rehenes a cambio de un alto al fuego de 48 horas en Gaza, "el primer ministro la aceptaría de inmediato".

En una reunión a puerta cerrada, Netanyahu le dijo a la facción Likud el lunes que creía que, si bien un acuerdo completo no era posible, uno parcial podría ser alcanzable y que esa era la dirección de las conversaciones en este momento.

"Hamás está poniendo condiciones que no podemos aceptar", dijo Netanyahu, añadiendo que ahora parecía que "esas condiciones podrían ser retiradas".

"Si son retiradas, no será porque Hamás quiera retirarlas, sino porque habría una pausa en la guerra" que permitiría a Hamás salir de los túneles donde han estado escondidos, afirmó.

"Esto es lo que estamos discutiendo en este momento, y es posible que tengamos éxito", dijo Netanyahu.

Habló durante una reunión a puerta cerrada, pero una grabación filtrada de la conversación fue publicada por KAN News.