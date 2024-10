Halevi: Hezbolá podría haber invadido Israel, lo detuvimos a tiempo

El jefe de Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, recorrió el complejo subterráneo recientemente destruido de Hezbollah en el sur del Líbano esta semana, acompañado por los comandantes del Comando del Norte y de la 98ª División, informó el IDF el lunes.

Halevi comentó: "Desde aquí, podrían haber lanzado un ataque a Israel. Lo detuvimos a tiempo y debemos asegurarnos de que estas infraestructuras nunca vuelvan aquí por generaciones".

Las tropas de las FDI, lideradas por la Brigada 769 bajo la 91ª División, llevaron a cabo redadas dirigidas en base a inteligencia precisa, centrándose en el almacenamiento de armas de Hezbollah, infraestructura subterránea y puestos de observación dentro de Kafr Kila, Líbano.

En las últimas semanas, los soldados de las FDI han ampliado sus actividades en la zona, con la intención de neutralizar la capacidad de Hezbollah para una invasión terrestre desde Kafr Kila hacia el norte de Israel como parte del plan "Conquistar la Galilea" del grupo.

Hasta la fecha, las FDI han informado haber encontrado y destruido una importante red de instalaciones terroristas subterráneas, numerosas instalaciones militares de Hezbollah, miles de armas, documentos de inteligencia, lanzadores y otro equipo atribuido a las fuerzas Radwan de Hezbollah.

Armas de Hezbolá incautadas por las FDI en búnkeres subterráneos en el sur del Líbano. 28 de octubre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

La Fuerza Aérea Israelí continúa los ataques

Las FDI también atacaron objetivos de Hezbollah en Tiro, en el sur de Líbano, el lunes por segunda vez en los últimos días.

La Fuerza Aérea atacó almacenes de armas y misiles antitanque, edificios militares y puestos de observación de varias unidades de combate de Hezbollah en Tiro.

Tiro ha sido un área significativa para Hezbollah y la unidad "Aziz" que opera en la zona para lanzar ataques contra Israel y sus ciudadanos.

"Antes de los ataques, se tomaron muchas medidas para reducir la posibilidad de dañar a civiles, lo cual incluyó numerosas advertencias en diferentes plataformas a la población en la zona", dijeron las FDI.

Fuentes de las FDI afirman que las tropas continúan desmantelando la infraestructura enraizada de Hezbollah, que incluye instalaciones incrustadas dentro de estructuras civiles en toda la zona.