Irán amenaza con cárcel a quienes difundan contenido de ataques israelíes

Teherán ha amenazado a los ciudadanos iraníes con largas penas de prisión si comparten imágenes de los ataques de represalia de Israel del viernes por la noche con los medios occidentales, informó el periódico británico Telegraph el sábado.

Se informa que la fuerza policial de Irán advirtió a los civiles que compartir pruebas de los ataques con "medios hostiles afiliados al régimen sionista" conduciría a 10 años de prisión.

Irán tiene estrictas leyes de censura, pero muchos ciudadanos las evaden con VPN, lo que les permite acceder a sitios restringidos por el régimen islámico.

Los ciudadanos que corren el riesgo de acceder a medios occidentales o sitios restringidos están arriesgando sus vidas, según el Telegraph, ya que el cargo más grave por violar las leyes de internet de Teherán puede resultar en la pena de muerte.

Mientras que el régimen admitió que Israel golpeó con éxito sitios militares en Teherán, el sur de Juzestán y el oeste de Ilam, funcionarios de Teherán afirmaron que sus defensas aéreas "interceptaron y contrarrestaron con éxito esta acción agresiva", admitiendo que solo se infligió "daños limitados en algunas áreas".

Escenas en Irán tras una serie de ataques de represalia israelíes el 26 de octubre. (credit: SCREENSHOT ACCORDING TO 27A OF COPYRIGHT ACT)

Los civiles sufren

Residentes hablaron con The Telegraph, expresando sus preocupaciones y ansiedades a medida que las escaladas entre el régimen islámico y el estado judío continúan inflamándose. Estos comentarios surgieron mientras los medios iraníes intentaban proyectar una imagen de normalidad tras los ataques.

"No hemos hecho nada para merecer esto", dijo Ali, un residente de Teherán, hablando con The Telegraph. "Me despertó mi primo, estaba preocupado y me preguntó qué debíamos hacer".

"Ahora se ha convertido en una rutina angustiosa para nosotros", agregó. "Estamos realmente hartos de este círculo. Ahora debemos preocuparnos por la respuesta iraní".

Mohsen, otro residente, dijo al periódico que mantuvo a su hija en casa por preocupaciones por su salud mental.

"Ha estado bajo una intensa presión al escuchar sobre la guerra, y no quiero que escuche nada hoy," dijo.