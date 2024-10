El narcotráfico de $5.7 mil millones de Medio Oriente alimenta Hezbolá

La droga captagon ha llevado a un comercio de drogas de miles de millones de dólares en Oriente Medio que ha financiado a grupos terroristas, alimentando el conflicto en la región, según un informe del Wall Street Journal (WSJ) publicado el domingo.

El captagon, descrito en el informe como una "droga similar a la anfetamina", se usa entre una amplia gama de grupos e individuos, incluyendo estudiantes, ejecutivos y terroristas, indicó el informe. La droga es muy codiciada en los estados del Golfo; más de mil millones de pastillas fueron incautadas en países árabes desde 2019 hasta 2022, según el Atlantic Council. Organizaciones terroristas como Hezbollah utilizan esto como parte de su financiación principal.

Según el informe, el dinero del contrabando de drogas ha sido utilizado para financiar terroristas respaldados por Irán, incluyendo a Hezbollah en Líbano, que supuestamente ha gastado grandes cantidades de los fondos adquiridos de la droga en armas contra Israel.

El WSJ enfatizó que funcionarios estadounidenses se han vuelto cada vez más preocupados de que el comercio de captagon en la región tenga la capacidad de desestabilizar por completo el Medio Oriente.

Se señaló que el comercio de la droga podría socavar la relativa estabilidad en Jordania y Arabia Saudita, países que son considerados importantes aliados estadounidenses.

Un empleado de la fiscalía, el Departamento de Pruebas Criminales, observa drogas ilegales, a las que se va a prender fuego, en Sanaa 29 de febrero de 2012. (credit: REUTERS/MOHAMED AL-SAYAGHI)

El informe señaló que un grupo de expertos de Washington, el Instituto New Lines, estimó que el mercado global de captagon tiene un valor aproximado de $5.7 mil millones y que esa cifra es "la mitad del mercado de cocaína en Europa".

Se agregó que el régimen sirio de Assad obtuvo un promedio de $2.4 mil millones de beneficio de ello entre 2020 y 2022.

Además, en octubre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. supuestamente sancionó a tres personas que presuntamente estaban involucradas en la "producción ilegal y tráfico de captagon", destinado a ser utilizado en beneficio del régimen de Assad y el grupo terrorista Hezbollah.

De las tres personas sancionadas, el WSJ dijo que una de ellas era la dueña de una fábrica siria, que servía de fachada y supuestamente enviaba píldoras por un valor de "más de $1.5 mil millones a Europa ocultas en rollos de papel industrial".

Además, el informe reconoció que desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, las incautaciones de captagon en la frontera entre Jordania y Siria "aumentaron cuatro veces". Funcionarios de EE. UU. también han expresado sus temores de que el continuo contrabando de drogas podría resultar en un "aumento del contrabando de armas iraníes a facciones palestinas en Cisjordania".

Oscar D'Agnone, director médico de la Clínica OAD en Londres, llamó al captagon la "cocaína" de Medio Oriente, según el informe.

"El régimen sigue dependiendo completamente del captagon... No pueden operar sin estas drogas", dijo el coronel Farid al-Qassem, un desertor sirio que luchó en la guerra civil contra Assad al WSJ.

El Jerusalem Post informó sobre la participación de Hezbollah en el crimen organizado ya en 2021. Un exmiembro no identificado de Hezbollah que solía exportar armas y drogas a varios países una vez le dijo a The Media Line que la organización "depende principalmente de la venta de drogas debido a la falta de financiamiento causada por las sanciones de EE. UU. a varios miembros del partido y contra Irán, además del colapso del estado libanés.

"Los servicios de seguridad libaneses están al tanto de todas estas transacciones, pero no pueden hablar de ellas debido al colapso del estado libanés."

Varios tipos de drogas contrabandeadas en Medio Oriente

El informe también resaltó que otros tipos de drogas habían sido llevadas al Medio Oriente por traficantes, mencionando que Hezbollah ha ayudado al régimen sirio en "facilitar el tráfico en áreas bajo su control", según un funcionario de seguridad jordano citado por el WSJ.

En una base del ejército jordano, agentes de inteligencia supuestamente mostraron videos al WSJ que mostraban operaciones de contrabando desde Siria.

Los videos de vigilancia presuntamente incluían escenas de drones y palomas mensajeras transportando drogas a través de la frontera, niños usando burros de carga para dejar drogas en el río Yarmouk, y contrabandistas con mochilas pasando por puestos de control del ejército sirio sin interferencia.

Adicionalmente, videos proporcionados por el Syrian Emergency Task Force (SETF) mostraban hombres con uniformes militares, supuestamente soldados del régimen sirio, acompañando a los contrabandistas mientras transportaban sacos de captagon.

EE. UU. intenta frenar el tráfico de drogas

El informe explicaba que en diciembre de 2022, el presidente de EE. UU., Joe Biden, firmó la Ley Captagon, que requiere una estrategia estadounidense para frenar el tráfico de Captagon, con EE. UU. proporcionando a Jordania bombas guiadas por satélite y asistencia de vigilancia, aunque no tropas.

El Jerusalem Post había informado anteriormente que una parte clave de la estrategia de la ley es interrumpir las cadenas de suministro de productos químicos precursores utilizados en la producción de Captagon, así como mejorar las capacidades contra el narcotráfico de las naciones más afectadas por el tráfico de Captagon, como Jordania.

Sin embargo, a pesar de los acuerdos de normalización entre Siria y las naciones árabes en 2023 destinados a controlar el comercio, el contrabando de Captagon persiste, informó el WSJ, señalando que las operaciones antidrogas de Jordania han continuado con arrestos y grandes decomisos destinados a Arabia Saudita.

El Jerusalem Post había informado previamente hallazgos similares de The Telegraph a principios de este mes.