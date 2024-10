Western Union utilizado para financiar compra de armas de Hezbolá

¿Está Western Union participando en el financiamiento del arsenal de armas de Hezbollah? En mayo, Hezbollah lanzó una campaña de recaudación de fondos en línea, instando a sus seguidores a donar dinero para drones y cohetes para atacar a Israel.

La campaña, detallada ampliamente en el sitio web catarí Al-Araby Al-Jadid (El Nuevo Árabe), presentaba un breve vídeo con el lema "Levanta la cabeza hacia el cielo y mira dónde está tu apoyo", refiriéndose al arsenal de armas aéreas de Hezbollah, y enviando a los espectadores a contactar la Organización de Apoyo a la Resistencia Islámica (IRSO, también conocida como Asociación de Apoyo a la Resistencia Islámica, o IRSA), que ha sido designada como grupo terrorista bajo la ley de EE. UU. desde 2006, para realizar transferencias de dinero y obtener más información.

El IRSO mantiene varias cuentas en Al-Qard al-Hassan (AQAH), considerada la firma de financiamiento de Hezbollah y su sistema bancario cuasi. Fue designada por los Estados Unidos en 2007 como la firma financiera de Hezbollah. Ha sido noticia en las últimas semanas después de que las FDI apuntaran a sus instituciones como parte del intento por diezmar las capacidades de financiamiento de la organización terrorista.

Hosein Mortada, un escritor libanés que ha desempeñado roles significativos en los esfuerzos mediáticos de Irán, incluyendo el canal Al-Alam y el canal estatal sirio Syrian News Channel, promovió la campaña en X, lo que potencialmente indica lazos aún más fuertes con el eje leal a Irán.

Las transferencias de dinero a esta campaña son posibles a través de los servicios de Western Union o a través de Whish Money (anteriormente WOO Cash), según personas familiarizadas con el asunto informaron al Jerusalem Post.

El humo ondea sobre Choueifat después de un ataque israelí, visto desde Deir Qoubel, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, Líbano 24 de octubre 2024 (credit: REUTERS/Mohammed Yassin)

Whish Money es una empresa de servicios financieros en Líbano propiedad de nacionales sirios. Tiene más de 900 sucursales y agentes en todo el país y se enfoca en soluciones financieras, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo servicios de transferencia de dinero, cambio de divisas, monederos electrónicos e inversiones.

El IRSO ha utilizado con frecuencia tanto Western Union como Whish Money en el pasado, y no solo para esta campaña específica, dijeron las fuentes.

La campaña fue rastreada hasta Mahmoud Ali Al-Haj Hassan, originario de Baalbek, Líbano, quien tiene varias cuentas en AQAH de Hezbollah y ha mostrado un firme apoyo al proxy iraní en sus cuentas de redes sociales. Hassan es hermano de Hussein Ali Alhaj Hassan, ex miembro del parlamento libanés y ministro en nombre de Hezbollah, quien también tiene varias cuentas en AQAH de Hezbollah.

Un sistema tecnológico israelí recientemente desarrollado facilitó la investigación sobre la identidad y cuentas de los Hassan.

El papel de Western Union en facilitar la financiación para Hezbollah se hizo público en Israel en 2017, cuando sus servicios se utilizaron como parte de la campaña "equipar a un mujahid".

Whish: un actor dudoso bajo escrutinio

Un portavoz de Western Union dijo: “Tomamos muy en serio nuestras responsabilidades regulatorias y de cumplimiento, incluido nuestro papel en la lucha contra la financiación del terrorismo. Con ese fin, tenemos programas en marcha que revisan las transacciones de Western Union contra listas de observación internas y gubernamentales. Además, nuestra Unidad de Inteligencia Financiera interna persigue indicios de inteligencia y análisis sobre una amplia gama de grupos terroristas globales. Seguimos comprometidos a trabajar de cerca con los gobiernos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para seguir abordando las actividades de financiación del terrorismo.”

Según su sitio web, Whish Money coopera con varias empresas en todo el mundo, incluyendo Mastercard, la empresa estadounidense de transferencia de dinero Ria Money Transfer y Sendwave, y la empresa británica Shift Transfer.

VARIOS MEDIOS han publicado exposés e informes sobre Whish Money. Un estudio realizado en 2022 por la banquera de inversiones libanesa con sede en Ginebra, Samara Azzi, para el sitio web Now Lebanon, reveló que aunque el Banco de Líbano respalda al grupo como una empresa verificada, también exhibe algunas características dudosas.

La empresa es propiedad de Toufic Adnan Koussa, un nacional sirio que obtuvo la nacionalidad libanesa bajo el expresidente libanés Émile Lahoud. El estudio también reveló que Whish Money evadió a los bancos libaneses proporcionando a empresas y ONG un servicio que les permitía distribuir los salarios de los empleados sin ninguna tarifa, distanciándose del sistema bancario central después de recibir listas con extensos datos de empleados.

El exposé de Azzi destacó que se recopila una cantidad increíble de datos de los trabajadores sin que se sepa quién los monitorea y con qué propósitos. Para mantener un modelo de negocio sin tarifas, los usuarios deben ser el producto, mientras que alguien debe tener "bolsillos profundos", dijo.

Según la investigación de Azzi, los trabajadores del Ministerio de Finanzas del Líbano también están involucrados en darle prioridad a Whish Money por encima del sistema bancario. Testigos reportaron que a veces, al intentar pagar facturas en la oficina local del ministerio, los cajeros del ministerio darían diferentes excusas, enviarían a los ciudadanos a sucursales locales de Whish Money, y luego cobrarían una "propina" o "salario" de Whish Money.

En este contexto, usuarios en línea dijeron que aparte de vender los datos recopilados sobre empleados, la única forma en que el modelo de negocio de Whish Money sería rentable sería si necesitara mostrar grandes cantidades de movimiento de efectivo para blanquear dinero a gran escala. Blogueros dijeron que Hezbollah sería el único jugador importante que necesitaría de un blanqueo de dinero a gran escala en el Líbano debido a las sanciones impuestas sobre él.

Whish Money también fue mencionado en un informe de junio de 2023 del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, que se centró en la explotación de Hezbollah de la crisis económica libanesa para su propio beneficio y crecimiento. El informe consideró a Whish Money como el cuarto jugador importante en la economía de efectivo no regulada del Líbano. Instó a los responsables políticos a dirigirse a Whish Money y a sus propietarios en base a reglas internacionales de blanqueo de dinero, citando sus supuestos lazos con la red monetaria de Hezbollah.

El mismo informe describió a Hezbollah como explotando y sacando provecho de la crisis nacional libanesa, además de construir un estado esencialmente paralelo y ampliar su rol en el sector privado. La crisis en Líbano ha provocado el desarrollo de una economía en efectivo que beneficia a Hezbollah de una manera que refleja las recientes revelaciones del IDF sobre grandes cantidades de dinero guardadas bajo instituciones dirigidas por Hezbollah en Beirut, según el informe.

Se enfatizó el papel de Al-Qard al-Hassan en explotar miles de millones de dólares en remesas, empresas de cambio y dinero iraquí. Esto ha llevado al florecimiento del grupo financiero, mientras que las instituciones financieras convencionales en Líbano enfrentan el declive y la degeneración, según el informe.