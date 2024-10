Se tiene que negar ciudadanía a antisemitas en Suecia, declara Eurodiputada

Las personas que inciten a la violencia contra los judíos deben ser enjuiciadas o deportadas de Suecia sin perdón, argumentó la política sueca y eurodiputada Alice Teodorescu Måwe.

En una publicación en su blog en Substack este fin de semana, Teodorescu dijo que cualquier ciudadano sueco que amenace a los judíos debería enfrentar un juicio, y si no tienen la ciudadanía sueca, deberían ser obligados a abandonar el país.

"Con el derecho a vivir una vida en paz y libertad, con todos los derechos que conlleva vivir en Suecia, también vienen obligaciones y responsabilidades", continuó.

Teodorescu también abogó por que Suecia adopte una norma similar al estado alemán de Sajonia-Anhalt, donde los ciudadanos deben reconocer el derecho de Israel a existir antes de convertirse en ciudadanos.

Una persona que desee convertirse en sueca debe "abrazar los valores judeocristianos en los que descansa la democracia sueca", escribió, especialmente los valores de igualdad, tolerancia y secularismo. Manifestantes participan en una manifestación organizada por ''Juntos por Palestina'' para exigir el alto el fuego y excluir a Israel del Festival de Eurovisión, en Estocolmo, Suecia, el 17 de febrero de 2024. (credit: VIA REUTERS)

La ciudadanía es un privilegio

Ella añadió que cualquier persona que adquiera la ciudadanía sueca pero luego actúe en contravención del compromiso con estos valores debería tenerla revocada.

"La ciudadanía sueca es un privilegio, algo por lo que estar agradecido", escribió Teodorescu.

Haciendo una comparación con la Noche de los Cristales Rotos, cuando los nazis destruyeron negocios y casas judíos mientras los ciudadanos alemanes miraban, Teodorescu dijo que Suecia está permitiendo que los judíos de hoy sean blanco.

La semana pasada, la periodista sueca Sofie Löwenmark informó sobre una manifestación pro-palestina en Gotemburgo en la que una gran multitud coreaba "Khaybar, Khaybar, ya yahud", que significa "¡Khaybar, Khaybar, oh judíos! ¡El ejército de Mahoma regresará!"

Esto se refiere a la Batalla de Khaybar, durante la cual un ejército musulmán asedió un área con una prominente comunidad judía en el año 628 d.C. El grito de guerra, acuñado durante la Primera Intifada, a menudo ha sido coreado en manifestaciones anti-Israel.

Se dice que los manifestantes también elogiaron al exlíder de Hamas Yahya Sinwar, quien fue asesinado por las FDI en Rafah a principios de este mes.

"Lo que estamos viendo no puede permitirse continuar", declaró Teodorescu. "Cada vez más personas comunes, judías y no judías, se ven intimidadas al silencio por el comportamiento dominante de los nazis de izquierda, que están tomando una parte cada vez mayor de la escena callejera".

"Nada de esto pertenece a las democracias occidentales. No debemos, en nombre de la tolerancia, permitir que aquellos que nos odian nos ataquen y nos amenacen en nuestro propio país", afirmó.

Teodorescu dijo que aunque la guerra de Israel está físicamente lejos de Suecia, está presente en "los salones suecos" debido a "personas cuyo domicilio geográfico es Suecia pero que mentalmente permanecen en el Medio Oriente".

"No se consideran suecos con los mejores intereses de Suecia en mente", escribió.

Si bien el movimiento pro-palestino afirma ser sobre una "Palestina libre", se trata principalmente de luchar contra un Israel soberano y los valores occidentales que prevalecen allí, como en Suecia, dijo.

Para Teodorescu, es el derecho moral del pueblo sueco proteger y luchar por los pocos judíos que quedan en Suecia.

"Es un deber moral, especialmente dado cómo los judíos fueron tratados en Europa y por Suecia durante la Segunda Guerra Mundial", agregó.

Se refirió a Israel como una democracia multicultural "rodeada de dictaduras teocráticas islamistas que, a pesar de su pequeño tamaño geográfico, está librando una gran guerra contra el terror y el barbarismo".

"Esta lucha, como he escrito repetidamente, también es la nuestra. Porque esta vez tampoco se detendrá con los judíos", concluyó.

Antisemitismo en Suecia

El antisemitismo ha aumentado enormemente en Suecia en los últimos años, especialmente después del 7 de octubre.

Esto se debe en parte a la significativa población musulmana de Suecia, que comprende aproximadamente el 8% de la población total del país.

En un artículo de opinión el mes pasado en The Jerusalem Post, un escritor, cuyo abuelo y tío fueron presidentes de la comunidad judía de Estocolmo, dijo que debido al antisemitismo, los judíos suecos deben viajar a Copenhague en Dinamarca si desean hacer aliyá.

También señaló que las amenazas a su vida han impedido que el embajador de Israel en Suecia se quede en la embajada desde el 7 de octubre, obligándolo a realizar sus reuniones en lugares secretos en Estocolmo. A principios de este mes, un pistolero disparó contra la embajada.

A principios de este año, el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Crimen publicó un informe que indicaba que los crímenes de odio antisemitas en el país eran cinco veces más altos después del 7 de octubre que en el mismo período del año anterior.

El informe indicaba que se registraron 110 denuncias ante la policía entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre.