¿Dónde está Rusia? Periodista iraní critica falta de apoyo contra Israel

Un periodista local en Irán criticó públicamente a Rusia el lunes por no haber proporcionado los sistemas de defensa prometidos, dejando a Irán vulnerable durante los recientes ataques israelíes. Según Iran International, el reportero Ali-Akbar Saadati de Kar va Kargar cuestionó directamente al gobierno iraní diariamente sobre los compromisos incumplidos de Rusia para suministrar sistemas antiaéreos S-400 y aviones de combate Su-35.

"Siempre que enfrentaban dificultades en Ucrania, sufrían desgracias, o se quedaban atascados en el lodazal de la guerra en Ucrania, venían corriendo hacia nosotros, pidiendo drones, misiles, todo", dijo Saadati, expresando frustración por el aislamiento de Irán durante los ataques israelíes. "En la noche en la que Israel nos atacó, nuestro sistema de defensa militar estuvo solo, completamente solo", añadió.

La línea de preguntas provocó que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, pidiera decoro, instando a los periodistas a abstenerse de hacer declaraciones políticas. "Pido a los amigos que planteen preguntas aquí y dejen la tarea de emitir declaraciones políticas al ministerio de Relaciones Exteriores", respondió Baghaei, añadiendo, "Uno de los logros orgullosos de la República Islámica de Irán es su dependencia de su fuerza, resultado de los sacrificios de miles".

El MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA, Sergei Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri Kani, se dan la mano durante una reunión del grupo de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS, en Rusia, la semana pasada. Las amenazas de Irán y Hezbolá a Israel

Eje ruso-iraní

Irán ha enfrentado críticas constantes por su dependencia estratégica de Rusia, con el ex jefe del Comité de Seguridad Nacional, Heshmatollah Falahatpisheh, cuestionando anteriormente la falta de apoyo de Moscú. Tras un ataque iraní a Israel, Falahatpisheh señaló que "otras potencias no acudieron en ayuda de Irán ni siquiera en condiciones de guerra", a pesar de que Teherán proporcionó drones a Rusia para la guerra en Ucrania, informó Iran International.

Desde octubre de 2022, Irán ha suministrado drones a Rusia para su invasión de Ucrania, un movimiento inicialmente negado por Teherán pero luego reconocido. Sin embargo, el apoyo prometido por Moscú, especialmente en cuanto a sistemas avanzados de defensa, no se ha materializado, lo que ha llevado a una creciente frustración en Irán mientras las tensiones regionales con Israel continúan.

Alex Selsky, asesor del Foro del Medio Oriente y ex asesor del Primer Ministro Netanyahu, le dijo al Jerusalem Post: "Este incidente es otra evidencia de otro logro significativo del ataque israelí del sábado pasado. El ataque demostró a los iraníes que Rusia no los respaldará ni los defenderá, no solo porque no quiere, sino también porque no puede".