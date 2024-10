La expansión de los hutíes: una amenaza mundial en crecimiento

Los hutíes han obtenido beneficios al insertarse en la guerra entre Israel y Hamás, según un informe del Wall Street Journal citado por analistas.

Mientras que los ataques de Israel durante la expansión de la guerra han estado dirigidos principalmente hacia el liderazgo de Hamás y Hezbolá, los hutíes, en contraste, hasta ahora han evitado un destino similar. Han lanzado drones y misiles sobre más de 80 embarcaciones en el Mar Rojo desde el inicio de la guerra, logrando afectar el comercio mundial y aumentar los costos del transporte marítimo global.

Los analistas citados en el informe sostienen que los hutíes han "renovado su legitimidad doméstica y regional" al alinearse con Gaza.

"Uno de los desafortunados resultados del conflicto en Gaza es que los hutíes han intensificado sus contactos con otros actores malignos en la región y más allá", dijo Timothy Lenderking, el enviado especial de Estados Unidos para Yemen. Un seguidor houthi sostiene un lanzacohetes mientras otros portan una pancarta recortada, que representa el carguero Galaxy Leader que fue tomado por los houthis, durante un desfile como parte de una campaña de movilización del ''ejército popular'' por parte del movimiento, en Saná, Yemen (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Lenderking, en una entrevista, calificó la tendencia como "muy alarmante" y dijo que Estados Unidos está dialogando con socios regionales sobre cómo responder.

Los hutíes se han expandido a un ritmo alarmante

La guerra entre Israel y Hamás ha permitido a los hutíes expandirse rápidamente. Según el Wall Street Journal, el reclutamiento de hutíes en Yemen ha aumentado. Además, a principios de este año, el grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah acordó colaborar con los hutíes para atacar a Israel.

"Los hutíes han pasado de ser combatientes que usan sandalias a ser estrellas del rock. Son personas con las que quieres estar asociado en este momento", dijo Michael Knights, cofundador de la plataforma Militia Spotlight, al Wall Street Journal.

Un reciente informe de la ONU demostró una amplia cooperación de los hutíes con otros grupos terroristas en Oriente Medio, especialmente la presencia de centros de operaciones conjuntas de los hutíes en Irak y Líbano para sincronizar acciones militares de grupos terroristas respaldados por Irán.

El informe de la ONU también afirmó que los hutíes tienen un acuerdo con Al Qaeda en la Península Arábiga respecto a transferencias de armas y que los dos grupos están discutiendo posibles operaciones conjuntas contra el gobierno yemení con sede en Adén y otros objetivos marítimos.

Arabia Saudita, Omán y Yibuti, específicamente, están preocupados por este desarrollo, dijo Lenderking, y además declaró que Estados Unidos está discutiendo con sus aliados cómo bloquear los envíos de armas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El informe de la ONU afirmó que los hutíes habían pasado de ser un "grupo armado localizado con capacidad limitada a una organización militar poderosa".

Aunque Israel y Estados Unidos han realizado algunos ataques contra los hutíes, The Wall Street Journal dice que no han "hecho mucho" para reducir sus capacidades.

El papel de Rusia

La implicación de Rusia con los hutíes es otro desarrollo preocupante que muestra el alcance internacional del grupo terrorista.

Los hutíes utilizaron datos de localización proporcionados por Rusia para atacar barcos occidentales en el Mar Rojo a principios de este año, según informes anteriores de The Wall Street Journal.

Además, a principios de este año, un comandante de programa de misiles y drones del IRGC fue evacuado del puerto de Hodeida en abril por un buque de guerra ruso, citando a un oficial de seguridad occidental, según The Wall Street Journal. Los Estados Unidos han ofrecido $15 millones por el comandante, Abdul Reza Shahlai, quien se cree que planeó un intento de asesinato del embajador saudita en Washington, así como un ataque que habría matado a 200 civiles estadounidenses.

Irán ha continuado mediando en las conversaciones entre Rusia y los hutíes con respecto a la transferencia de misiles antiaéreos, citando Reuters a tres fuentes occidentales y regionales. Según informes, Rusia está considerando darles los misiles a los hutíes en represalia por EE.UU. proporcionar armas a Ucrania para atacar en Rusia.

"Rusia está negociando con los hutíes para la transferencia de misiles antiaéreos supersónicos Yakhont", dijo una fuente de inteligencia occidental a Reuters. "Los iraníes están mediando en las conversaciones pero no quieren dejar su firma en ellas".

Según Reuters, Rusia aún no ha decidido transferir los misiles Yakhont - también conocidos como P-800 Oniks - lo que, según expertos, permitiría al grupo militante atacar a buques comerciales en el Mar Rojo con mayor facilidad y aumentar la amenaza a los buques de guerra occidentales que los defienden.

Lenderking dijo que Moscú está "usando a Yemen como una forma de vengarse de Estados Unidos".

Reuters contribuyó a este informe.