Líbano espera un alto el fuego con Israel en las 'próximas horas'

El primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, dijo a Al Jadeed que espera un alto el fuego con Israel en las "próximas horas", informó el sitio de medios libaneses el miércoles por la noche.

Mikati dijo que mientras el enviado especial de EE. UU. Amos Hochstein visitaba Beirut, trajo una propuesta que seguía siendo "confidencial", dijo el primer ministro a Al-Jadeed.

Además, enfatizó que desde el 21 de septiembre no ha habido comunicación con Hezbolá y que su principal comunicación ha sido con el Presidente del Parlamento Libanés Nabih Mustafa Berri, líder de Amal, principal rival de Hezbolá en la comunidad chiíta libanesa.

Este informe sigue a un borrador del posible alto el fuego entre Israel y Líbano revelado el miércoles por la noche por la emisora estatal israelí KAN.

El documento, supuestamente redactado por Amos Hochstein, al parecer ha sido presentado al establecimiento político de Israel. El primer ministro provisional de Líbano, Najib Mikati, asiste a una rueda de prensa durante una conferencia internacional de ayuda en apoyo a Líbano en París, Francia, el 24 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER)

Los principales puntos atribuidos a este borrador indican que, desde el momento de la firma, la Resolución 1701 de la ONU será reconocida y puesta en pleno efecto, específicamente que Hezbolá y otros grupos armados en la zona no tomarán acciones contra Israel, según KAN.

Las FDI no se retirarán sin un acuerdo integral

Sin embargo, las FDI no se retirarán del sur de Líbano a menos que haya un alto el fuego efectivo y realista en su lugar, según una fuente israelí citada por The Jerusalem Post el martes.

"No veo al ejército saliendo hasta que haya un alto el fuego permanente y una solución efectiva que impida que Hezbolá se reagrupe a lo largo de la frontera de Israel", explicó la fuente.

La fuente habló en medio de informes de que las FDI estaban cerca de completar sus objetivos militares en el sur de Líbano y que se estaba avanzando hacia un arreglo de alto el fuego.

La Casa Blanca comentó sobre los desarrollos recientes el miércoles por la noche, diciendo que hay muchos informes y borradores de un alto el fuego circulando, y que no reflejan el estado actual de las negociaciones.

Tovah Lazaroff y Reuters contribuyeron a este informe.