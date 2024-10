'Netanyahu sobrevivió esta vez', dice el jefe de Hezbolá después del ataque con drones

El nuevo secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, dijo que tenía la intención de seguir los pasos del líder anterior de la organización terrorista, Hassan Nasrallah, durante su primer discurso televisado como líder de la organización terrorista el miércoles.

Durante su discurso, se refirió al ataque con drones a la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu en Cesarea, diciendo: "Netanyahu sobrevivió esta vez, tal vez su tiempo aún no ha llegado."

"Mi agenda es seguir la agenda de Nasrallah en todos los aspectos", dijo Qassem. "Continuaremos con nuestro plan de guerra."

Continuó, "No luchamos en nombre de nadie ni por el proyecto de nadie, luchamos por Líbano. Irán apoya nuestro proyecto y no nos pide nada." Varias personas siguen en un café de Beirut un discurso televisado del jefe adjunto de Hezbolá, Naim Qassem, el 15 de octubre de 2024. (credit: FADEL ITANI/AFP via Getty Images)

Qassem habló de los ex líderes de Hezbolá, Hassan Nasrallah y Hashem Safieddine, quienes fueron asesinados en ataques israelíes en septiembre y octubre. También habló del ex jefe de Hamas, Yahya Sinwar, quien fue eliminado a principios de octubre en la Franja de Gaza.

Llamó a Sinwar "un ícono de heroísmo y resistencia para Palestina, y el pueblo libre del mundo, murió luchando hasta su último aliento - firme, valiente, fiel, justo, honorable y libre."

Qassem también se refirió a la guerra en curso en Gaza, diciendo que Hezbolá seguiría apoyando a Hamas y enfrentando "el peligro que representa "Israel" para toda la región".

El líder de Hezbolá criticó a varios países y regiones que han apoyado a Israel, incluidos Estados Unidos y Europa. Dijo que Irán apoya a Hezbolá, y sus "creencias están alineadas".

"Las resoluciones internacionales no expulsaron al enemigo israelí de Líbano; fue la resistencia la que los obligó a salir".

También habló sobre el ataque con aviones no tripulados lanzado por Israel en septiembre, diciendo que el evento afectó a "4,000 libaneses".