Milicias iraquíes se alinean con Irán para responder a Israel

Haidar al-Lami, miembro de la oficina política de Harakat Hezbollah al-Nujaba, una milicia terrorista iraquí, dijo que su organización estaba coordinando con Irán para atacar a Israel en una entrevista del sábado con el periódico libanés afiliado a Hezbollah, Al-Akhbar.

Al-Nujaba, un grupo terrorista designado por Estados Unidos, está "totalmente coordinado con Irán para organizar el momento y el lugar de esta respuesta", dijo al-Lami a la organización de noticias libanesa.

También dijo a Al-Akhbar que "la República Islámica tiene derecho a atacar a la entidad sionista desde cualquier lugar dentro de Iraq".

Añadió que "la Resistencia Islámica no ha cesado en sus operaciones dirigidas a sitios críticos dentro de la entidad [Israel]". Predijo que en la próxima ronda de golpes, "la resistencia utilizará misiles más avanzados, acorde con la escalada anticipada".

Otro funcionario político no identificado le dijo a Al-Ahkbar que "Irán posee la capacidad de retaliar contra Israel desde cualquier lugar, y de ninguna manera es incapaz".

Explosiones vistas cerca de Teherán, en medio de un ataque israelí contra Irán, 26 de octubre de 2024. (credit: SOCIAL MEDIA/VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

Khamenei promete una 'respuesta contundente'

La entrevista de Al-Lami se produce después de que el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, prometiera una "respuesta contundente" al ataque del 26 de octubre de Israel a la infraestructura militar iraní. El Washington Post informó a principios de esta semana que se espera que el ataque de Irán ocurra "en los próximos días", según un alto funcionario israelí informado sobre el tema.

Según al-Lami, su organización considera el ataque israelí como una transgresión.

"La entidad sionista, al atacar a Irán, violó el espacio aéreo iraquí y las normas internacionales, con la cooperación de Estados Unidos, a pesar de su acuerdo marco estratégico con Iraq y otros acuerdos de seguridad", dijo al-Lami a Al-Akhbar.

"La prioridad actual es apuntar primero a Israel, seguido de las bases estadounidenses, ya que la diplomacia y el diálogo han demostrado ser ineficaces, dejando solo el lenguaje de la fuerza y las armas".

Axios informó que el ataque iraní podría ser lanzado desde Iraq y podría utilizar una cantidad significativa de drones y misiles balísticos. El ataque podría ocurrir supuestamente antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre.

El funcionario político no identificado citado en el artículo de Al-Akhbar dijo: "La suposición de Israel de que una respuesta podría venir desde suelo iraquí se basa en los estrechos lazos entre Irán y las facciones armadas en Iraq, que ahora tienen la capacidad de golpear profundamente a Israel".

Oficiales iraquíes esperan nerviosamente

El gobierno iraquí oficial está preocupado por la escalada ya que no tiene relaciones diplomáticas con Israel. Reuters informó que el gobierno del primer ministro Mohammed Shia al-Sudani está preocupado por los conflictos regionales que afectarían sus relaciones con Estados Unidos e Irán, dos de sus aliados.

Sin embargo, Reuters señaló que los grupos Kataib Hezbollah y Nujaba, que lideran los ataques contra Israel, han advertido al primer ministro iraquí que no los presione para detener sus acciones.

En el artículo de Al-Ahkbar, el funcionario no identificado declaró que "si Irán se venga desde territorio iraquí, el gobierno iraquí enfrentará un serio dilema, ya que tal acción podría ampliar significativamente el alcance del conflicto y brindar justificación para que Israel ataque sitios en Iraq".

El funcionario también señaló que "cualquier respuesta de Iraq requeriría coordinación y notificación al gobierno iraquí, que busca mantener la paz, no provocar la guerra".

Reuters contribuyó a este informe.