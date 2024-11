Experto advierte que la represalia iraní es inevitable

Benny Sabati, un investigador de Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, dijo en una reciente entrevista con Maariv que una respuesta militar iraní a los ataques israelíes en Irán estaba garantizada.

"Si dos o tres semanas después de nuestro ataque escuchábamos respuestas públicas como 'no pasó nada, daño mínimo', ahora parece ser que los iraníes están evaluando los daños y dándose cuenta de que realmente hubo algo significativo", dijo Sabati.

"El nivel de amenazas que Israel ha estado recibiendo en los últimos días está aumentando", explicó. "Inicialmente, comenzó con miembros de bajo rango del parlamento, pero ahora ha llegado a los generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El nivel de amenazas está aumentando muy rápido. En Irán, están diciendo que prepararán una respuesta que Israel no podrá resistir, que Israel será derrotado. El discurso de destrucción está regresando, y hablan como si el estado estuviera al borde del colapso".

"En términos de una respuesta", aseguró Sabati, "no hay duda de que habrá una respuesta. No hay forma de que los iraníes permitan no responder.

Escenas en Irán tras una serie de ataques de represalia israelíes el 26 de octubre. (credit: SCREENSHOT ACCORDING TO 27A OF COPYRIGHT ACT)

La nueva estrategia de Irán

"Desde ayer por la tarde, como Europa también está apoyando a Israel y a Estados Unidos, por supuesto, hay algo nuevo que no esperaba y que surgió de la nada", continuó Sabati. El asesor del líder supremo salió y dijo - debido a las acciones de Israel, podríamos cambiar nuestra política nuclear, lo que significa avanzar hacia armas nucleares, lo cual no es técnicamente factible en días y no es realista.

"También dijo algo que no escuchábamos desde hace mucho tiempo: nos hemos contenido de extender el alcance de misiles a Europa, y ahora podríamos hacerlo.

"Irán está tratando de crear una nueva dinámica donde otros podrían venir a contener a Israel. Es como tomar a alguien como rehén: están amenazando a Europa para que Europa nos presione".