Bombardero B-52 llega a Medio Oriente desde EE.UU. ante amenaza de Irán a Israel

Los bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress han llegado al Medio Oriente después de ser desplegados por EE. UU., anunció el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) la noche del sábado en una publicación en Twitter.

Según la publicación, los bombarderos B-52 llegaron al área de responsabilidad del CENTCOM, que incluye la región del Medio Oriente, y fueron enviados desde el Ala de Bombardeo 5 de la Base Aérea de Minot.

B-52 Stratofortress strategic bombers from Minot Air Force Base's 5th Bomb Wing arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/6mDs4n5G2u — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 2, 2024

El B-52 Stratofortress es un bombardero pesado de largo alcance que tiene la capacidad de realizar varias misiones, según la Fuerza Aérea de EE. UU.

Además, el B-52 es capaz de volar a "altas velocidades subsónicas" y puede transportar "armamento nuclear o convencional guiado con precisión con una capacidad de navegación de precisión mundial".

"En un conflicto convencional, el B-52 puede realizar ataques estratégicos, apoyo aéreo cercano, interdicción aérea, operaciones ofensivas contra el aire y operaciones marítimas", agregó la Fuerza Aérea de EE. UU.

Un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE.UU., fabricado por Boeing Co, en una base aérea en Cheongju, Corea del Sur, el jueves 19 de octubre de 2023. (credit: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images)

El momento de la llegada de los bombarderos B-52 a la región coincide con la preparación de Israel ante un posible ataque iraní en respuesta al ataque israelí de la semana pasada a instalaciones de producción de misiles en la República Islámica.

Irán promete una "respuesta contundente"

El líder supremo de Irán, Sayyid Ali Khamenei, prometió una "respuesta contundente" a Estados Unidos e Israel por "lo que hacen contra #Irán y el #Frente de Resistencia" en una publicación del sábado por la noche.

La llegada de los bombarderos B-52 se produce después de que EE. UU. anunciara el viernes que desplegaría bombarderos B-52, aviones de combate, aviones cisterna, destructores de defensa de misiles balísticos y destructores de la Armada en Medio Oriente.

El Pentágono informó el viernes que el despliegue ocurrirá en los próximos meses.

"Si Irán, sus aliados o sus representantes aprovechan este momento para atacar al personal o intereses estadounidenses en la región, Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para defender a nuestro pueblo", dijo en un comunicado el portavoz del Pentágono, el General de División de la Fuerza Aérea Patrick Ryder.

¿Cómo opera el B-52 Stratofortress?

Según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los B-52 pueden equiparse con sensores de visualización electro-óptica para mejorar la capacidad de apuntar y combatir.

Los pilotos que operan los bombarderos usan gafas de visión nocturna durante las operaciones nocturnas. Además, se informa que los B-52 son efectivos para la vigilancia oceánica y tienen la capacidad de "monitorear 140,000 millas cuadradas (364,000 kilómetros cuadrados) de la superficie oceánica", señaló la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Durante la Tormenta del Desierto, los B-52 entregaron el 40 por ciento de todas las armas lanzadas por las fuerzas de coalición, agregó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Tovah Lazaroff y Reuters contribuyeron a este informe.