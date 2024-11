Secretos de Hezbolá revelados por Shayetet 13 en una infiltración profunda

Según informes provenientes de Líbano, una unidad de la fuerza de comandos marinos Shayetet 13 asaltó un edificio en Batroun, al norte de Beirut, a decenas de kilómetros de la frontera de Israel.

La fuerza israelí, según se informa, actuó rápidamente y capturó a un alto operativo de Hezbolá. La unidad partió tan rápidamente como llegó, retrocediendo al mar en lanchas rápidas.

Si de hecho los comandos llevaron a cabo esta misión, hay varios puntos significativos a tener en cuenta: En primer lugar, la operación demuestra un impresionante nivel de inteligencia y una profunda infiltración en Hezbolá.

En segundo lugar, envía un mensaje a los miembros de Hezbolá de que no están seguros en ningún lugar de Líbano.

Además, si Israel está detrás de esta acción, significa una presión directa no solo sobre Hezbolá sino también sobre el gobierno libanés, transmitiendo la determinación de Israel de librar operaciones de alta intensidad incluso en áreas distantes de la frontera.

Los informes de Líbano fueron dramáticos, mostrando la angustia e impotencia de Hezbolá y al mismo tiempo transmitiendo la narrativa israelí de que Israel está decidido a restaurar la seguridad en las comunidades del norte.

Sin seguridad para Hezbolá en Líbano

En otras palabras, si no hay seguridad en Galilea, no habrá seguridad para Hezbolá en todo Líbano, de sur a norte.

Israel se encuentra actualmente en un momento crítico. Se espera que la elección en Estados Unidos influya en la continuación del conflicto, especialmente a lo largo de la frontera norte.

La gran prueba para el ámbito político radica en mantener principios fundamentales para el futuro: control total del sur de Líbano por parte del ejército libanés, protegiendo el derecho de Israel a actuar si elementos terroristas entran en la frontera y asegurando la capacidad de Israel para prevenir el contrabando y rearme de Hezbolá incluso en profundidad en Líbano o Siria.

Israel se encuentra en una encrucijada: por un lado, le costaría gestionar una guerra de desgaste; por otro lado, está obligado a actuar ahora para restaurar la seguridad de los residentes del norte y llevarlos de vuelta a sus comunidades.

Simultáneamente, las FDI y el establecimiento de defensa deben trabajar en la rehabilitación de las relaciones con numerosos países, especialmente en Europa. Los crecientes informes de embargos de armas y tecnología impuestos por varias naciones e industrias de defensa están afectando a Israel. Al menos un proyecto de seguridad nacional ha sido detenido durante semanas debido a este embargo.

Israel debe concentrar ahora sus esfuerzos en aprovechar todos los frentes en Líbano para obligar a Hezbolá y al gobierno libanés a aceptar sus términos, con el objetivo de concluir el conflicto en el norte.