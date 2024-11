EE.UU. cree que un periodista iraní-estadounidense está detenido en Irán

Reza Valizadeh, un periodista iraní-estadounidense que alguna vez trabajó para un emisor financiado por el gobierno de EE.UU., se cree que ha sido detenido por Irán durante algunos meses, informó la Agencia AP el domingo, citando a autoridades.

El encarcelamiento de Valizadeh fue reconocido por el Departamento de Estado de EE.UU. a la Agencia AP, dijo la agencia de noticias.

Valizadeh había trabajado anteriormente para Radio Farda, un medio de Radio Free Europe/Radio Liberty supervisado por la Agencia de Medios Globales de EE.UU., según informó AP.

En Washington, el Departamento de Estado dijo en un correo electrónico que estaba al tanto de los informes de que Valizadeh había sido arrestado y estaba trabajando para recopilar más información. Se negó a hacer más comentarios, citando consideraciones de privacidad.

El informe de AP dijo que Irán no ha reconocido haber detenido a Valizadeh, y que la misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

