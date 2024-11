¿Agente secreto iraní o fanático de Homelander? El misterio de Daniel Khalife

Daniel Khalife, un soldado británico de 23 años acusado de espionaje en nombre de la República Islámica, negó ser un espía para Irán y afirmó que había intentado convertirse en un agente doble después de ver la serie de televisión Homelander, informó la prensa británica el viernes.

El presunto agente iraní de 23 años anteriormente había sido noticia tras escapar de la custodia de la prisión de Wandsworth durante tres días, lo que llevó a una búsqueda nacional.

Khalife, que ya no es miembro de las fuerzas armadas británicas, también es acusado de haber dejado una bomba falsa en un escritorio y de haberse escapado de su cuartel en 2023, para luego escapar de la prisión, desencadenando una breve búsqueda nacional.

Khalife había afirmado que recibió atención no deseada de delincuentes sexuales en la prisión donde se encontraba y que temía ataques de terroristas convictos, debido a su historial militar, si era trasladado a la prisión de Belmarsh, según informó Sky News.

Escapando de la prisión

En agosto del año pasado, el joven de 23 años comenzó por primera vez a imitar la fuga de la prisión mientras trabajaba en la cocina. Afirmó que después de ser atrapado, se hizo poco, lo que lo llevó a tomar "medidas extremas", según le dijo al jurado. Se muestra un cartel de se busca con la imagen de Daniel Abed Khalife, ex soldado sospechoso de delitos de terrorismo, cerca de la prisión de Wandsworth de la que se fugó, en Londres, Gran Bretaña, el 7 de septiembre de 2023. (credit: Anna Gordon/REUTERS)

Khalife escapó el 6 de septiembre.

"Hicieron controles normales con linternas pero no me encontraron. Después, un gobernador vino al túnel y dijo, '¿Han revisado el vehículo?'

"Estaba mirando hacia arriba. Había movimiento alrededor del camión."

A pesar de su escape de la prisión y de presuntos vínculos con Teherán, Khalife niega haber planeado abandonar el Reino Unido.

Khalife felicitó al oficial que lo recuperó, informó The Guardian. El oficial confirmó que había cumplido con todas las órdenes dirigidas a él al momento de su captura.

"Me atrapaste", supuestamente le dijo al oficial al ser capturado. "Completamente ridículo."

Cuando los tribunales le preguntaron por qué no se había entregado si no tenía planes de escapar, Khalife respondió: "Finalmente estaba demostrando lo tonta que era la idea de tener a alguien con mis habilidades en prisión. ¿De qué servía eso a alguien?"

"Acepto que salí de la prisión y no tenía permiso para hacerlo," dijo. "Acepto absolutamente que no debería haber hecho lo que hice."

Enfrentamientos con agentes del IRGC

Según se informó, se dijo en el tribunal que el joven de 23 años había intentado hablar con oficiales de inteligencia pero fue rechazado porque su madre es iraní y, por lo tanto, no podía ser aprobado.

"Estaba bastante devastado," dijo después de descubrir que sería excluido de consideración para un puesto, según el Jersey Evening Post.

"Hasta el día de hoy, no creo haber conocido a una sola persona que viva fuera de Irán y no sea hostil al gobierno," dijo Khalife. "Mi madre detesta el régimen, probablemente también al país, y lo mismo para toda mi familia ... yo y mi familia estamos en contra del régimen en Irán."

Según se informó, Khalife le dijo al MI5 que quería ser un agente doble para Gran Bretaña, y esperaba felicitaciones después de la interacción. En cambio, dijo que fue recibido con arrestos que sintió como un "puñetazo en la cara."

El aspirante a agente afirmó que sus detenciones no estaban en "el interés del público".

"No hice nada que perjudicara nuestra seguridad nacional. Quería ponerme en una posición donde pudiera ayudar a mi país", dijo. "Creía que podía seguir con mi trabajo estando en realidad en el estado, el estado siendo Irán".

Los fiscales dicen que Khalife recogió alrededor de 1,500 libras ($2,000) en 2019 por instrucciones de su manejador y envió un correo electrónico anónimo al servicio de inteligencia extranjera MI6 de Gran Bretaña dos semanas después, diciendo que quería "trabajar como agente doble".

En Facebook, según el medio de noticias estadounidense, Khalife contactó a un iraní recientemente sancionado por Estados Unidos. El individuo sancionado, llamado Hamed Ghashghavi, puso a Khalife en contacto con oficiales de inteligencia iraníes.

“Me veían como un joven y pude notar ... estaban tratando de entrenarme y construir una relación conmigo”, dijo.

Inspiración de Hollywood

Khalife dijo que la idea de convertirse en agente doble se le ocurrió mientras disfrutaba de la serie Homeland.

"Había visto que uno de los personajes del programa realmente había fingido desertar a un país en particular y utilizado esa posición para promover los intereses de seguridad nacional de ese país", dijo. "El país en cuestión, Irán, pensó que era real. Ella lo hizo para promover los intereses de su propio país."

"Realmente amo a mi país. Todo lo que quería hacer era ayudar. Nunca quise hacer daño, nunca hice daño", dijo a los jurados. "Es trágico que haya llegado a esto y haría cualquier cosa por volver a mi carrera."

Khalife se declaró inocente de cargos de un acto perjudicial para la seguridad o intereses del estado bajo la Ley de Secretos Oficiales entre el 1 de mayo de 2019 y el 6 de enero de 2022, y se declaró inocente de un cargo bajo la Ley de Terrorismo de obtener información sobre personal de las Fuerzas Armadas el 2 de agosto de 2021, perpetrar una falsa alarma de bomba en o antes del 2 de enero de 2023 y escapar de la prisión el 6 de septiembre del año pasado.

Reuters contribuyó a este informe.