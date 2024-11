Precios del petróleo se disparan ante la inminente respuesta de Irán

El precio del petróleo subió el viernes en anticipación a una respuesta de Teherán a los ataques de represalia de Israel contra Irán, según informó el Telegraph.

Los precios se han reportado haber subido más de $2 por barril (aproximadamente NIS 7.50).

El precio del crudo Brent había subido a $74.64 para media mañana del viernes, según el Telegraph, en comparación con los $72.31 del jueves y los $70.90 del martes.

Ashley Kelty, director de investigación de Panmure Liberum, le dijo a la fuente: "Parece que los mercados han sido demasiado rápidos en descartar la prima de guerra para Oriente Medio, y el aumento del jueves refleja esto.

El papel de Iraq

"Si bien el impacto de los ataques sería de escala menor, el potencial de involucrar a Iraq en el conflicto abriría la posibilidad de futuros ataques que podrían dañar la infraestructura energética iraquí y perturbar los suministros". Escenas en Irán tras una serie de ataques de represalia israelíes el 26 de octubre. (credit: SCREENSHOT ACCORDING TO 27A OF COPYRIGHT ACT)

Las acciones de petróleo como Shell y BP subieron más del 1% cada una, ya que los precios del crudo LCOc1, CLc1 subieron alrededor del 3% tras informes de que Irán estaba preparando un ataque de represalia contra Israel desde Irak en los próximos días, informó Reuters.

Según informes, los analistas también han advertido que el precio podría subir aún más en respuesta a las elecciones presidenciales de EE.UU.

"Varios eventos internacionales se han conjugado a principios de mes, lo que podría significar un viaje accidentado para los mercados petroleros a principios de noviembre", dijo Mukesh Sahdev, de Rystad Energy, según el periódico británico.