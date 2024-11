Milicias iraníes en Irak podrían liderar ataques contra Israel

Las milicias respaldadas por Irán en Irak podrían estar en el centro de los planes de Irán contra Israel. Las milicias han amenazado a Israel durante años y, durante el último año, han utilizado cada vez más drones para hacerlo. Ahora, a medida que Irán planea ataques más grandes, las milicias iraquíes, que están ansiosas por involucrarse más en la guerra, podrían ser operacionalizadas para otras misiones más peligrosas.

Axios informó el jueves que "la inteligencia israelí sugiere que Irán se está preparando para atacar a Israel desde territorio iraquí en los próximos días, posiblemente antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Las milicias actualmente operan bajo lo que llaman la "Resistencia Islámica en Irak", un grupo paraguas de varias milicias proiraníes que han amenazado a Israel durante años. Por ejemplo, el líder de Asaib Ahl al-Haq, Qais Khazali, visitó Líbano hace varios años, amenazó a Israel desde la frontera y quería unirse a cualquier guerra futura de Hezbollah contra Israel.

Grupos terroristas trabajando en conjunto

Otros grupos, como Kataib Hezbollah en Iraq, están estrechamente alineados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y han llevado a cabo ataques contra tropas estadounidenses en Iraq y Jordania.

Se informa que estas milicias han recibido misiles balísticos iraníes desde 2018. En ese momento, se estaban preparando para atacar a Israel tras el vacío de poder dejado por la derrota de ISIS en Mosul en 2017.

Esto también significó que el cruce de frontera entre Iraq y Siria en Al Bukamal fue abierto. Las milicias establecieron campamentos en Siria, mientras que Kataib Hezbollah tenía su sede en Al Bukamal, la cual fue bombardeada en 2018, por lo cual Kataib Hezbollah culpó a Israel.

Los iraníes luego trasladaron sus operaciones desde Al Bukamal a una base cercana llamada Imam Ali, el centro de contrabando y tráfico de armas por parte de las milicias, ya que las armas fluían hacia Siria y hacia Hezbollah a través del valle del río Éufrates medio.

Las milicias extendieron su influencia desde Al Bukamal hasta Deir Ez-Zor y desde allí hasta una base T-4 cerca de Palmira. En 2018, los iraníes intentaron trasladar un sistema de defensa aérea 3rd Khordad a una base T-4, el cual según informes posteriores fue destruido en un ataque aéreo en la pista de aterrizaje.

Estas tensiones son en gran parte olvidadas, ya que fueron opacadas por la campaña de "guerra entre las guerras" en Siria, en la cual Israel intentaba prevenir el enraizamiento iraní.

En 2021, las milicias en Iraq intentaron atacar a Israel con un dron, un movimiento que marcó un tipo diferente de escalada que involucra drones kamikaze, que también tienen su origen en Iraq. En los últimos meses, los ataques con drones desde Iraq se han vuelto más serios, matando a dos soldados en los Altos del Golán el mes pasado.

Aunque la frecuencia de los ataques con drones está en aumento, esta no es la única causa de preocupación. Informes indican que las milicias iraquíes podrían haber intentado ayudar a Hezbollah en Líbano enviando combatientes, lo cual sería interesante pero también plantea preguntas sobre las capacidades de Hezbollah.

Hezbollah puede que no desee que las milicias iraquíes anden por Líbano, causando un escándalo y haciendo que Hezbollah parezca débil y necesitado de ayuda. Por otro lado, Iraq ha estado criticando a Israel por supuestamente utilizar su espacio aéreo en sus ataques contra Irán y ha pedido a la ONU que condene a Israel.

Sin embargo, aunque Iraq tampoco quiera involucrarse en un conflicto entre Israel e Irán, no puede controlar a las milicias. Estas no solo están bajo el paraguas de la "resistencia", sino también de las Unidades de Movilización Popular, que surgieron en 2014 para luchar contra ISIS y forman parte de las fuerzas paramilitares del gobierno.

Esto significa que las milicias tienen pies en varios campos: el estado iraquí, el aparato IRGC de Irán en la región y la "resistencia" que ataca a Israel con drones.

Un informe de Al-Hadath de esta semana sugirió que el Ayatolá Sistani de Iraq no quiere que Iraq se involucre en el conflicto regional más amplio, rechazando la interferencia extranjera en Iraq. La fatwa de Sistani en 2014 ayudó a enviar decenas de miles de jóvenes iraquíes a unirse a las PMU, pero él ve las brigadas de la PMU principalmente como una necesidad local y puede ser reacio a los planes más amplios de Irán.