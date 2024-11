¿Por qué las cifras de muertos de Hamás disminuyen según las FDI?

En julio, las FDI dijeron que habían matado a 17.000 terroristas de Hamas.

Desde entonces, si se suma el número de veces que las FDI dijeron que mató a docenas de terroristas en un día o más, el número de muertos de Hamas habría tenido que subir a al menos 18.000 y tal vez incluso 19.000.

Y sin embargo, recientemente, fuentes de las FDI dijeron que el número de fuerzas de Hamas muertas está alrededor de 15.000.

¿Cómo es que 3.000-4.000 operativos de Hamas volvieron a la vida en los últimos cuatro meses?

Además, esta no es la primera vez que las FDI o el gobierno han tenido que retractarse de las estadísticas.

Hasta el 1 de febrero, los funcionarios de defensa habían dicho que Israel había matado alrededor de 10.000 fuerzas de Hamas.

Para el 12 de febrero, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que las FDI habían matado 12.000 fuerzas de Hamas.

Número de defensa en tiempo real

Aunque en tiempo real múltiples fuentes de defensa dijeron que el número seguía siendo más cercano a 10.000/10.500, en cuestión de días, las FDI cambió su total para que coincidiera con lo que Netanyahu había dicho públicamente.

En una fecha posterior, las FDI retrocedieron en los números a su cálculo original, de modo que la suposición habría sido que la estimación de julio era una estimación sólida.

Sin embargo, las FDI han vuelto a revisar a la baja sus estimaciones de cuántos miembros de Hamas han matado. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

¿Cómo pueden Israel y las FDI hacer evaluaciones sobre el futuro de la guerra y cuánto tiempo llevará derrotar verdaderamente a Hamas después de cualquier alto el fuego sin tener números fríos y duros que no estén basados en pensamientos ilusorios?

Es bastante claro que dada una cantidad ilimitada de tiempo, las FDI podrían eventualmente eliminar a Hamas como una fuerza combatiente.

Pero el tiempo no es ilimitado.

Un par de meses después de la guerra, casi todo el mundo se había vuelto en contra de Israel excepto EE. UU.

Varios meses después, la administración de Biden evitó vetar una Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que criticaba a Israel.

Para mayo, el presidente de EE. UU., Joe Biden, hizo público que había congelado algunos de los pertrechos que Israel necesitaba para seguir luchando contra Hamas y Hezbollah.

Desde entonces se ha estado hablando de un congelamiento de armas de vez en cuando de forma regular.

Además, tanto los candidatos presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump, han dejado claro que quieren que la guerra termine pronto y ciertamente antes del día de la inauguración a mediados de enero.

Y grandes sectores del público israelí quieren que la guerra termine pronto, muchos de ellos querían que terminara hacia finales de la primavera como parte de un acuerdo para recuperar a los rehenes israelíes de Hamas.

Hubo un momento en la guerra en el que tal vez se podría argumentar ajustar un poco las estadísticas como parte de la guerra psicológica que también estaban jugando Hamas y Hezbollah de manera agresiva.

Sin embargo, ese período de tiempo pasó hace mucho y si hubiera alguna duda, deberían haber revisado a la baja para el nivel de precisión más alto mucho antes del anuncio de julio de las FDI.

Uno espera que esta sea la última revisión a la baja repentina por parte de las FDI de sus estadísticas sobre cuántos combatientes de Hamas han sido asesinados.

Revisiones significativas continuas de los números no solo plantean dudas sobre la credibilidad de las FDI al informar sobre estadísticas básicas de guerra, sino que también perjudican la guerra de relaciones públicas de Israel para reducir la cantidad de civiles palestinos que sus críticos pueden decir que han sido asesinados.

Si 43,000 palestinos han sido asesinados, marca la diferencia si 25,000 eran civiles o 30,000 eran civiles, y marca la diferencia si los argumentos de Israel sobre el tema siguen siendo consistentes y basados en evidencia o si son vistos como politizados.

Las FDI han desmantelado los 24 batallones de Hamas. Es un hecho que se puede ver en el terreno. Nadie necesita exagerar números para demostrar esto más.

Al mismo tiempo, Hamas tiene miles o más combatientes que se han mezclado con la población civil y estarán esperando regresar cuando crean que es el momento adecuado.

Decir que hay más muertos de los que realmente hay y no tomar esta amenaza totalmente en serio no ayudará a Israel en el futuro.