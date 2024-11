Irán resta importancia a las elecciones de EE.UU. y declara estar listo para la confrontación

Según lo informado, la vida de los iraníes no se verá afectada por las elecciones de EE.UU., dijo la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, el miércoles después de que Donald Trump reclamara la victoria en la votación presidencial.

Funcionarios árabes y occidentales le han dicho a Reuters que Trump podría reimponer su "política de máxima presión" a través de sanciones más estrictas a la industria petrolera de Irán y dar poder a Israel para atacar sus sitios nucleares y llevar a cabo asesinatos.

"Las elecciones en EE.UU. no son realmente de nuestro interés. Nuestras políticas son constantes y no cambian según las personas. Hicimos las predicciones necesarias antes, y no habrá cambios en la vida de las personas", dijo Mohajerani, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Los Guardias Revolucionarios no reaccionaron directamente a la victoria electoral reclamada por Trump, pero dijeron que Teherán y sus grupos armados aliados en la región están listos para confrontar a Israel.

"Los sionistas no tienen el poder para enfrentarnos y deben esperar nuestra respuesta... nuestros depósitos tienen suficientes armas para eso," dijo el jefe adjunto de los Guardianes, Ali Fadavi, el miércoles, ya que se espera que Teherán responda a los ataques de Israel del 25 de octubre en su territorio que mataron a cuatro soldados.

El misil de crucero Qader es visto durante el desfile militar anual en Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Agregó que Teherán no descarta un posible ataque preventivo de Estados Unidos e Israel para evitar que se tome represalia contra Israel.

Viejas sanciones, viejo presidente

En su primer mandato, Trump volvió a aplicar sanciones a Irán después de retirarse de un pacto nuclear de 2015 entre Irán y potencias mundiales que había limitado el programa nuclear de Teherán a cambio de beneficios económicos.

La reinstauración de sanciones estadounidenses en 2018 afectó las exportaciones de petróleo de Irán, reduciendo los ingresos del gobierno y obligándolo a tomar medidas impopulares, como aumentar impuestos y registrar grandes déficits presupuestarios, políticas que han mantenido la inflación anual cerca del 40%.

La moneda nacional de Irán se ha debilitado ante la perspectiva de una presidencia de Trump, alcanzando un mínimo histórico de 700,000 riales por dólar estadounidense en el mercado libre, según el sitio web de seguimiento de divisas iraní Bonbast.com.