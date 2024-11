La victoria de Trump impacta la guerra de Israel en múltiples frentes

La victoria de Donald Trump como presidente electo el martes debilita los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las guerras multifrontales de Israel a corto plazo y pone en duda el apoyo a largo plazo de Estados Unidos a las campañas militares de Israel contra Irán y sus aliados.

Es equivalente a una bomba diplomática, cuyos efectos gélidos se sentirán casi de inmediato, y que ya parece congelar tales esfuerzos de alto al fuego.

Las políticas de Trump en todas las cuestiones relacionadas con Gaza, Líbano e Irán serán diametralmente diferentes a las de su predecesor, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, y marcará un nuevo rumbo.

Esa sola información crea caos en una guerra en la que Estados Unidos había tomado la delantera diplomática en iniciativas de alto al fuego y respaldado a Israel en el escenario diplomático. También había encabezado una coalición militar defensiva que protege a Israel de los ataques de misiles iraníes y ha apoyado a Israel con armamento y suministros militares.

El papel de la administración Biden esta semana ya no es el mismo que la semana pasada. La pregunta ahora es qué puede suceder en los próximos tres meses y qué ocurrirá después del 20 de enero.

El PRIMER MINISTRO Benjamin Netanyahu se reúne con el ex presidente estadounidense y actual candidato presidencial republicano Donald Trump, la semana pasada en Florida. El personal de la embajada de Israel se encogió al oír la indirecta de Netanyahu a Kamala Harris, según el escritor. (credit: AMOS BEN GERSHOM/GPO)

Teóricamente, una victoria de Trump debería ser un evento de celebración para los israelíes de derecha y en particular para el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu fue rápido en felicitar a Trump el X, escribiendo: "¡Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para América y un poderoso reafirmación de la gran alianza entre Israel y América! ¡Esta es una gran victoria!" escribió Netanyahu, felicitando a Trump quien durante su primer mandato (2017-2021) fue considerado por muchos israelíes como un verdadero amigo de Israel.

El mandato previo de Trump en el cargo

Durante ese mandato en el cargo, Trump trasladó la embajada de EE. UU. a Jerusalén y la reconoció como la capital de Israel. Apoyó la legalidad de los asentamientos en Cisjordania y la posibilidad de soberanía israelí sobre el 30% de ese territorio.

Trump abandonó el acuerdo nuclear con Irán, que Israel se oponía, detuvo los pagos de EE. UU. a la UNRWA y se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Más significativamente, creó los Acuerdos de Abraham, un marco bajo el cual Israel ha normalizado y puede normalizar los lazos con sus vecinos árabes.

Sin embargo, Trump durante su primer mandato aún estaba sujeto a los votantes estadounidenses, particularmente los evangélicos que apoyan a Israel; él no es igual que un presidente de segundo mandato que no necesita preocuparse por la reelección.

No está claro cuál sería su registro en este próximo segundo mandato.

Segundo mandato de Trump

Trump también fue bueno para Israel en tiempos de paz porque es más capaz cuando ejerce el poder suave. Regresa a la Casa Blanca en un momento de grandes guerras, incluida en Medio Oriente, que podrían anunciar una posible Tercera Guerra Mundial.

Incluso antes de su victoria en las elecciones del martes, había prometido hacer la paz tanto en el Medio Oriente como en Ucrania.

AL INSTAR a sus seguidores a acudir a las urnas, escribió en Twitter/X, que Harris "y su gabinete belicista invadirán el Medio Oriente, harán matar a millones de musulmanes y comenzarán la Tercera Guerra Mundial. ¡VOTA POR TRUMP Y TRAE DE VUELTA LA PAZ!"

Continuó con ese tema en su discurso de victoria temprano el miércoles por la mañana, diciendo: "Queremos una fuerza militar fuerte y poderosa, y preferiblemente no tener que usarla.

Saben, no tuvimos guerras durante años. No tuvimos guerras excepto cuando derrotamos a ISIS. Derrotamos a ISIS en tiempo récord. Pero no tuvimos guerras. Decían que él comenzaría una guerra. No voy a comenzar una guerra, voy a detener las guerras".

Sus palabras plantean la pregunta sobre si Trump será bueno para Israel en tiempos de guerra, especialmente dada su reticencia a involucrarse militarmente.

Algunos piensan que su entrada en la geopolítica de la guerra multifrontal de Israel pondría fin a ella.

Se espera que presione a Israel para que termine la Guerra Israel-Hamas y con Hezbollah, al mismo tiempo que apoye objetivos de alto el fuego que probablemente favorecerán a Israel.

Esto sucede precisamente en un momento en que Israel ha logrado muchos de sus objetivos militares y está luchando en ausencia de acuerdos de alto el fuego que brinden seguridad adecuada.

Netanyahu y Trump son más propensos a estar alineados en cuestiones relacionadas con el Día Después de la guerra con Hamas en la Franja de Gaza. Si la vicepresidenta Kamala Harris hubiera ganado, habría insistido en la vinculación entre un plan para el Día Después y una resolución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. También habría querido ver que la Autoridad Palestina regresara a Gaza, algo que Trump probablemente se opondría.

Una Casa Blanca de Trump también reducirá la tensión con Israel sobre temas críticos para Biden en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y en cuestiones humanitarias en Gaza, así como en los planes de reforma judicial de Netanyahu.

La administración de BIDEN ahora carece de los recursos necesarios para presionar a Israel para mejorar la situación humanitaria en Gaza amenazándola con un embargo de armas.

También se presume que Trump apoyaría la acción militar israelí contra Irán, incluido el bombardeo de sus instalaciones nucleares. Los propios iraníes han demostrado temer a Trump, por lo que sigue siendo posible que su regreso a la Casa Blanca pueda ejercer una influencia moderadora sobre Teherán.

Trump habría agregado apoyo legislativo para medidas pro-Israel, dado que los republicanos controlan el Senado y están cerca de controlar la Cámara de Representantes.

Trump, sin embargo, entra en la Casa Blanca el 20 de enero, después de un crítico período de tres meses de transición liderado por Biden.

Los próximos tres meses de Biden

La administración de Biden ahora debe negociar acuerdos de alto el fuego con oponentes que saben que pueden esperar a que termine su mandato y que querrían sentarse a la mesa pronto si creen que les está ofreciendo mejores términos que podrían empeorar una vez que Trump vuelva a ocupar el cargo.

Cualquier acuerdo que Biden haga que incluya garantías de EE. UU. ahora sería sospechoso porque Trump tiene historial de retirarse de acuerdos que no le gustan.

Israel podría ser uno de los que prefieran esperar a una presidencia de Trump para hacer el trato.

El acuerdo con los rehenes congelado en particular podría verse afectado durante esos meses, especialmente dado la insistencia de Netanyahu en que no se reunirá con la demanda de Hamas de que dicho acuerdo permita un alto el fuego permanente y una retirada completa de las FDI.

El apoyo político para favorecer objetivos militares sobre un acuerdo con los rehenes se fortaleció el martes por la noche cuando Netanyahu despidió al ministro de Defensa Yoav Gallant, reemplazándolo por el ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz.

Gallant había sido una de esas voces que creía que Israel debería poner fin a la guerra si eso significaba obtener un acuerdo para liberar a los rehenes.

Sin embargo, la victoria de Trump podría llevar a Hamas a preferir un acuerdo bajo Biden, creyendo que los términos serían mejores dadas las posturas pro-israelíes de Trump y sus fuertes lazos con Qatar.

En ausencia de eso, Biden tendrá pocos medios de presión para avanzar en un acuerdo, especialmente con ambas partes atrincheradas en sus posiciones.

Sin embargo, podría tener un impacto positivo en el conflicto directo de Israel con Irán, que ha visto dos rondas de ataques directos y contraataques, con Israel preparándose para un ataque iraní aún más duro.

Biden ahora tiene más libertad, si decide actuar, para emprender acciones militares contra Irán, especialmente golpeando sus instalaciones nucleares. Ya ha amenazado sutilmente a Irán con tal medida, al mover bombarderos B-52 a la región.

Un tercer ataque iraní podría llevar a Estados Unidos de una postura defensiva a una postura militar ofensiva con respecto a la República Islámica.

Al no haber logrado detener diplomáticamente a un Irán nuclear, Biden podría potencialmente hacerlo militarmente, cambiando la geopolítica de Oriente Medio, incluso antes de que Trump llegue a Washington para marcar un nuevo rumbo.