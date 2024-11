Queridos iraníes: la Academia del Lenguaje Hebreo corrige cartel iraní amenazante contra Israel

La Academia del Lenguaje Hebreo corrigió la ortografía hebrea en un cartel iraní amenazante contra Israel en una publicación en Facebook el jueves.

El cartel instaba a Estados Unidos a abandonar a Israel y "tirarlos como papel higiénico usado".

Sin embargo, la Academia notó un error de ortografía en el cartel. La palabra utilizada en el cartel para "ustedes" (plural) era "אותכם", sin embargo, como señaló la Academia, esta ortografía es incorrecta; la ortografía correcta es "אתכם".

"Nos disculpamos por la insignificancia (así somos nosotros), pero apreciaríamos que, de ahora en adelante, se aseguren de escribir 'ustedes' y no 'ustedes'".

La Academia aseguró a los iraníes que este era un error común y que "Muchos se equivocan; no están solos".

Explican que el presente y el participio presente difieren de las otras formas de inflexión de la palabra "ustedes", en las que no está presente el holam.

Esta no es la primera vez que la Academia ha planteado este tema. En 2018, discutieron por qué la ortografía es "אתכם" y no "אותכם".

La razón es que la primera ortografía aparece más de 300 veces a lo largo del Tanaj mientras que la segunda ortografía es un hapax legómeno, solo apareciendo una vez (Josué 23:15) en la totalidad del Tanaj.

¿Qué es la Academia del Lenguaje Hebreo?

La Academia del Lenguaje Hebreo es la máxima institución para la erudición del idioma hebreo y tiene la última palabra sobre lo que es y no es correcto en el vocabulario, gramática, escritura, ortografía y transliteración del hebreo.

La Academia tiene sus orígenes en instituciones creadas por Eliezer Ben-Yehuda, quien ayudó a popularizar el idioma hebreo como idioma principal del movimiento sionista y contribuyó a revivirlo como lengua materna hablada por primera vez en casi 2000 años. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La Academia y sus antecesores preestatales fueron responsables de ayudar a revivir el hebreo a través de la creación de nuevas palabras y la producción de material educativo para enseñar a nuevos hablantes.

A diferencia del inglés, que nunca desarrolló una sola institución para regular el uso del idioma inglés, en cambio desarrolló un grupo descentralizado de instituciones (Diccionario Oxford de Inglés, Merriam-Webster, etc), el hebreo, al igual que muchos otros idiomas modernos (francés, italiano, español), tiene una academia de idioma centralizada para actualizar y modernizar el idioma.