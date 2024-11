Los ataques de Israel a Irán aumentan el interés por misiles balísticos aéreos

Se espera que el uso efectivo de misiles balísticos lanzados desde el aire por parte de Israel en sus ataques a Irán despierte interés en otros lugares por adquirir estas armas, que la mayoría de las potencias principales han evitado en favor de misiles de crucero y bombas planeadoras.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que su incursión del 26 de octubre eliminó fábricas de misiles iraníes y defensas aéreas en tres oleadas de ataques. Investigadores dijeron que, según imágenes satelitales, los objetivos incluyeron edificios que alguna vez se utilizaron en el programa nuclear de Irán.

Teherán defiende esos objetivos con "una gran variedad" de sistemas antiaéreos, dijo Justin Bronk, un experto en aviación y tecnología del Royal United Services Institute de Londres.

Los misiles de crucero son blancos más fáciles para las densas y avanzadas defensas aéreas integradas que los misiles balísticos. Pero los misiles balísticos suelen ser disparados desde puntos de lanzamiento conocidos, y la mayoría no puede cambiar de rumbo en pleno vuelo.

Expertos

Los expertos dicen que misiles balísticos lanzados desde el aire de alta velocidad y alta precisión como el Rampage, desarrollado por Elbit Systems ESLT.TA e Israel Aerospace Industries, resuelven los problemas que enfrentan los misiles balísticos lanzados desde tierra y los misiles de crucero lanzados desde el aire, armas que utilizan pequeñas alas para volar largas distancias y mantener altitud.

Una captura de pantalla muestra un avión de la Fuerza Aérea de Israel, que el ejército israelí dice que está partiendo para llevar a cabo ataques contra Irán, de un vídeo de distribución publicado el 26 de octubre de 2024. (credit: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

"La principal ventaja de un ALBM sobre un ALCM es la velocidad para penetrar las defensas", dijo Jeffrey Lewis, director del Programa de No Proliferación de Asia Oriental en el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación en el Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury en California. "El inconveniente, la precisión, parece haber sido ampliamente resuelto".

Los misiles balísticos lanzados desde tierra, que Irán utilizó para atacar a Israel dos veces este año, y que tanto Ucrania como Rusia han utilizado desde la invasión de Rusia en 2022, son comunes en los arsenales de muchos países. Lo mismo ocurre con los misiles de crucero.

Debido a que los ALBM son transportados por aeronaves, sus puntos de lanzamiento son flexibles, lo que ayuda a los planificadores de ataques.

"La ventaja es que al ser lanzados desde el aire, pueden provenir de cualquier dirección, complicando la tarea de defenderse contra ellos", dijo Uzi Rubin, un investigador principal del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, uno de los arquitectos de las defensas de misiles de Israel. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Las armas no son invulnerables a las defensas aéreas. En Ucrania, los misiles Patriot PAC-3 de Lockheed Martin han interceptado repetidamente los Khinzhals de Rusia.

Muchos países, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, experimentaron con los ALBM durante la Guerra Fría. Ahora solo Israel, Rusia y China se sabe que utilizan estas armas.

Estados Unidos probó un ALBM hipersónico, el Lockheed Martin AGM-183, pero no recibió financiamiento para el año fiscal 2025. Debido a que tiene un gran arsenal de misiles de crucero y otros tipos de armas de largo alcance, Washington ha mostrado poco interés en los ALBM.

Un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hablando bajo condición de anonimato, dijo que los ALBM no se utilizan en operaciones de la Fuerza Aérea.

El SM-6 de Raytheon, un misil de defensa aérea que ha sido adaptado para misiones aire-aire y superficie-superficie, también ha sido probado como un arma anti-buques lanzada desde el aire, según un analista técnico de defensa senior de Estados Unidos, quien prefirió no ser identificado porque el asunto es delicado.

En las pruebas, el misil fue capaz de impactar un pequeño objetivo en tierra que representaba el centro de masa de un destructor, dijo el analista. Públicamente, el SM-6 no está destinado para ataques aire-tierra.

Debido a que los ALBM son esencialmente una combinación de sistemas de guiado, cabezas de guerra y motores de cohete, muchos países que ya cuentan con armas de precisión tienen la capacidad de desarrollarlos, dijo un ejecutivo de la industria de defensa bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema.

"Esta es una forma inteligente de tomar un conjunto común de tecnologías y componentes y convertirlo en un arma nueva y muy interesante que les proporciona mucha más capacidad, y por lo tanto opciones, a un precio razonable", dijo el ejecutivo.