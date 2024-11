Turismo en Petra cae drásticamente por aumento de tensión en Medio Oriente

Enas Al Hinti ha reducido a la mitad el salario de su personal y les ha pedido que tomen licencia sin goce de sueldo en un esfuerzo por mantener abierto su hotel en la antigua Petra, ya que los turistas occidentales temerosos del conflicto evitan destinos en Oriente Medio.

Una crisis en la industria turística de la región desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas hace 13 meses se está sintiendo agudamente en Jordania, cuya frontera con Israel a lo largo del Mar Rojo y el Mar Muerto está repleta de complejos turísticos en la playa.

Sitios como Petra, Wadi Rum y castillos cruzados han atraído a visitantes durante décadas, más de un millón al año antes de la guerra, principalmente estadounidenses y europeos.

Pero los reporteros de Reuters en un reciente viaje a la ciudad tallada en roca color rosa - la atracción turística más visitada de Jordania - encontraron negocios cerrados por sus propietarios.

"No hay ingresos, son todas pérdidas", dijo Al Hinti, quien dirige el hotel Nomads, a Reuters.

Visitantes caminan cerca del sitio del tesoro en la antigua ciudad de Petra, Jordania, 29 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/JEHAD SHELBAK)

Datos y entrevistas con siete propietarios de hoteles y negocios, así como operadores turísticos, subrayan el daño a la industria turística, que el año pasado representó el 12.5% de la economía.

Las reservas de boletos de avión a Jordania, que no está involucrada en el conflicto, disminuyeron un 35% interanual entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre, según datos de la firma de inteligencia de viajes ForwardKeys.

La situación ha empeorado desde el ataque con drones de Irán a Israel en abril y tras los ataques militares mutuos entre Israel e Irán, dijo Seif Saudi, director gerente de la empresa con sede en Ammán, Jordan Direct Tours.

"Las cosas empezaban a mejorar para octubre, pero el segundo ataque borró todas esas ganancias." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Daño a largo plazo

La industria turística en todo Oriente Medio está luchando. Las reservas de vuelos a la región han disminuido un 6% interanual desde que estalló la guerra después de que terroristas liderados por Hamas atacaran a Israel el 7 de octubre de 2023, según datos de ForwardKeys.

Las reservas a Israel y Líbano cayeron aún más bruscamente que las de Jordania entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre, mientras que Omán, Arabia Saudita y Bahréin han experimentado declives más pequeños.

La reciente escalada regional del conflicto, incluidos los intensificados ataques israelíes al grupo armado Hezbollah de Líbano, ha frustrado las esperanzas de una recuperación en los meses más frescos del otoño, una temporada clave para el turismo en Medio Oriente.

Grupos turísticos internacionales como Intrepid y Riviera Travel dijeron que cancelaron tours a Jordania y Egipto después de que Irán bombardeara Israel con misiles balísticos el 1 de octubre.

Las tasas de ocupación hotelera en Petra han caído en promedio hasta un 10%, estima Abdullah Hasanat, presidente de la Asociación de Hoteles de Petra.

"Estamos buscando un salvador. Todas las inversiones en Petra están en cuidados intensivos. Cuando el turismo se detuvo, las reservas también se detuvieron", dijo Hasanat, quien es dueño de un hotel, a Reuters.

La mayoría de las aerolíneas internacionales han suspendido los vuelos a Beirut y Tel Aviv, pero algunas, como RyanairRYA.I, también han pausado los vuelos a Jordania, en parte debido a su proximidad al espacio aéreo israelí y libanés.

Los propietarios de hoteles dijeron que la decisión de Ryanair en particular significó que muchos menos turistas occidentales llegaron al país. El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, le dijo a Reuters en octubre que era una medida "sensata" dada el cierre del espacio aéreo en ese momento.

Antes de la guerra, los turistas cristianos que hacían peregrinaciones a Israel a menudo también agregaban un viaje a Jordania.

¿Qué sigue?

Los dueños de negocios dicen que el daño será a largo plazo.

Las reservas futuras se han evaporado, obligando a gerentes de hoteles como Al Hinti a usar sus reservas financieras para seguir pagando salarios. Ella mantiene su hotel abierto, pero con menos pisos disponibles.

"Nos enfrentamos al próximo año con una caída de no menos del 90-95% (en reservas)", dijo Nabih Riyal, CEO de Plaza Tours, que organiza vacaciones con operadores europeos y estadounidenses.

El sector turístico de Jordania ha sobrevivido a crisis anteriores relacionadas con el conflicto prolongado entre israelíes y palestinos, dijo la Ministra de Turismo Lina Annab a Reuters.

"Esto nos exige enfocarnos realmente en nuestros mercados más resistentes, que no se ven tan afectados por la situación", agregó Annab, señalando que los visitantes siguen llegando desde países vecinos.

Algunos turistas occidentales tampoco se desaniman.

"Sabíamos que el viaje sería cancelado si realmente era riesgoso", dijo Dorothy Lawson, una turista de California, paseando por Petra a finales de octubre. "Nos dijeron que podíamos venir. Así que vinimos y estamos muy contentos de haberlo hecho."

Pero los negocios que dependen de grandes multitudes están luchando por sobrevivir.

"Solíamos tener 4,000 visitantes todos los días", dijo Marcus Massoud, un vendedor en una de las muchas tiendas de recuerdos de Petra.

"Ahora tenemos 300 a 400. No es como antes."