Irán construye túnel defensivo en Teherán para prevenir ataques israelíes

Irán está construyendo lo que ha denominado un "túnel defensivo" en la capital Teherán, informó la agencia de noticias semi-oficial Tasnim el martes, tras dos contraataques de Israel a Irán, incluido uno el mes pasado.

La fuerza aérea de Israel contraatacó a Irán el 19 de abril y, en una serie mucho más grande de ataques, el 26 de octubre, después de que la República Islámica lanzara dos masivos ataques aéreos contra el estado judío el 13-14 de abril y el 1 de octubre.

Teherán atacó a Israel con más de 300 amenazas aéreas, incluidos alrededor de 120 misiles balísticos en abril y con alrededor de 180 misiles balísticos el 1 de octubre.

La fuerza aérea respondió el 19 de abril destruyendo el sistema de defensa de misiles antiaéreos S-300 de Irán, que protegía su instalación nuclear de Natanz, y el 26 de octubre destruyendo otros cuatro sistemas críticos S-300, incluidos sitios relacionados con la producción de misiles balísticos iraníes.

Según el informe de Tasnim, el túnel, ubicado cerca del centro de la ciudad, conectará una estación del metro de Teherán con el Hospital Imam Khomeini, permitiendo así un acceso directo subterráneo a la instalación médica.

Una imagen de satélite muestra las instalaciones de fundición de motores de cohetes de Khojir, tras lo que un investigador estadounidense dijo que fue un ataque aéreo israelí contra un edificio que formaba parte del extinto programa de desarrollo de armas nucleares de Irán, cerca de Teherán, Irán 2 (credit: Planet Labs Inc/Handout via REUTERS)

"Por primera vez en el país, se está construyendo un túnel con aplicaciones defensivas en Teherán", dijo el jefe de transporte del Consejo de la Ciudad de Teherán a Tasnim.

Examinando la estrategia más amplia y a largo plazo de fortificaciones subterráneas de Irán

Aunque la iniciativa parece ser nueva, podría reflejar la estrategia más amplia y a largo plazo de Irán de utilizar fortificaciones subterráneas, que ha estado utilizando y expandiendo durante años.

Ya en 2006, Irán construyó una instalación nuclear secreta bajo una montaña en Fordow, que Occidente solo descubrió en 2009.

Se especula que, de no haber sido expuesta la instalación, Teherán podría haber intentado utilizarla para fabricar secretamente un arma nuclear.

En cualquier caso, Irán esperaba que al construir la instalación bajo tierra, Israel no pudiera atacarla, incluso si lo quisiera.

En cualquier caso, Irán esperaba que al construir la instalación bajo tierra, Israel no pudiera atacarla, incluso si lo quisiera.

En 2021, Irán comenzó a construir una segunda instalación nuclear bajo tierra, debajo de una montaña en Natanz.

Irán construyó sus instalaciones convencionales de misiles balísticos y varios activos de la fuerza aérea bajo tierra en varios lugares para protegerlos de ataques.

Esto también se hizo para hacer más difícil que Jerusalén o Washington atacaran diversas fuentes estratégicas del poder militar iraní.

Aunque Irán llamó a los nuevos túneles defensivos y se enfocó en conectar un hospital con una estación de metro, ninguno de los dos ataques de Israel a Irán golpeó una sola ubicación civil.

En lugar de eso, si el último anuncio sigue las acciones previas iraníes, podría ser una tapadera para mover más y más de sus capacidades nucleares, militares y de gobierno, así como la capacidad de mover activos en esos campos, bajo tierra.

Tales movimientos harán que sea más difícil atacarlos y permitirán el movimiento de activos fuera del alcance de los satélites de Israel y EE. UU.

Durante las semanas en las que expertos en defensa israelíes y de otros países debatieron si Israel debería atacar el programa nuclear de Irán o activos menos importantes, una de las preocupaciones era que si Jerusalén atacaba pero no impactaba el programa nuclear, Teherán podría decidir mover sus activos nucleares aún más fuera de alcance, como bajo tierra.

El último anuncio podría ser una manifestación de este proceso.