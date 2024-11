EE.UU. advierte a Israel contra el desplazamiento forzado y hambre en Gaza

Estados Unidos enfatizó en las Naciones Unidas el martes que "no debe haber desplazamiento forzado ni política de inanición en Gaza" por parte de Israel, advirtiendo que tales políticas tendrían graves implicaciones bajo la ley estadounidense e internacional.

Las declaraciones de la embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, se produjeron pocas horas después de que Washington dijera que su aliado Israel estaba haciendo lo suficiente para abordar la crisis humanitaria en Israel para evitar posibles restricciones en la ayuda militar de EE. UU.

"Sin embargo, Israel debe garantizar que sus acciones se implementen plenamente y que sus mejoras se mantengan en el tiempo", dijo Thomas-Greenfield al Consejo de Seguridad de la ONU.

También fue de suma importancia que Israel detuviera urgentemente la implementación de una ley que prohíbe la operación de la agencia de ayuda palestina de la ONU, UNRWA, agregó.

El consejo se reunió para discutir un informe de expertos en hambre global que indicaba que hay una "fuerte probabilidad de que se acerque una hambruna en áreas" del norte de Gaza, mientras Israel lleva a cabo una ofensiva militar contra el grupo militante palestino Hamas en la zona.

La embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en la sede de la ONU en Nueva York, EE.UU., 11 de marzo de 2024. (credit: David Dee Delgado/Reuters)

"La mayor parte de Gaza es ahora un páramo de escombros", dijo la jefa interina de ayuda de la ONU, Joyce Msuya, al consejo. "Mientras les informo, las autoridades israelíes están impidiendo que la asistencia humanitaria ingrese al norte de Gaza, donde continúan los combates, y alrededor de 75,000 personas permanecen con suministros de agua y alimentos cada vez más escasos", añadió.

El embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, rechazó la advertencia de hambruna por parte de los expertos en hambre global como "simplemente falsa" y describió los esfuerzos de Israel para mejorar la situación humanitaria en Gaza.

"Les insto a cada uno de ustedes a considerar los hechos. Observen de cerca las acciones de Israel en el terreno. Consideren los riesgos que toman nuestros soldados para cumplir con estos compromisos humanitarios, a menudo frente a amenazas activas", dijo Danon al consejo.

Otros embajadores animan a tomar medidas

El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, dijo que el Consejo de Seguridad necesitaba tomar medidas.

"Más de un año después del inicio de la guerra, no podemos aceptar aseguraciones que impliquen que se está haciendo todo lo posible para proteger a la población civil en Gaza. Eso simplemente no es cierto", dijo ante el consejo.

Actualmente, el Consejo de Seguridad de la ONU está discutiendo un proyecto de resolución que "exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente que sea respetado por todas las partes" en Gaza.

También "exige que se facilite la entrada completa, rápida, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria a gran escala en toda la Franja de Gaza y su entrega a todos los civiles palestinos que lo necesiten".

El texto fue redactado por los 10 miembros elegidos del consejo, quienes empezaron a negociar con los cinco miembros permanentes con derecho a veto - Rusia, China, EE.UU., Reino Unido y Francia - a principios de noviembre.

Rusia y China respaldaron el texto el martes y pidieron que se someta a votación lo antes posible. Una resolución necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto para ser aprobada.