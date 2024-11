Mojtaba Amani, embajador iraní en Líbano herido durante el incidente de la detonación del pager en septiembre, admitió que Hezbollah fue quien compró los pagers inicialmente.

Durante una entrevista con el medio de la República Islámica ISNA, Amani afirmó que los pagers no se utilizaron con propósitos militares, acusando que su detonación constituía un crimen de guerra. También testificó que antes de la detonación, sonaba un "pitido especial". Luego apareció un mensaje que decía: "Tiene un mensaje importante", provocando la detonación al presionar un botón para leerlo.

Esta confesión se produce después de meses de medios pro-Hezbollah afirmando que los pagers no estaban limitados solo a miembros de Hezbollah, a pesar de que Hezbollah mismo admitió que sus miembros los tenían en los días siguientes al incidente.

Intentando explicar la necesidad de Hezbollah de los localizadores, Amani acusó que Líbano "no tiene un gobierno muy fuerte", agregando que el país "no tiene presidente y el primer ministro es temporal".

Según Amani, estos hechos llevaron a Hezbollah a comprar los localizadores en un intento de proporcionar advertencias de los ataques aéreos israelíes. También señaló que desde el incidente, los localizadores no han sido utilizados y los miembros de Hezbollah se han advertido entre sí disparando al aire y confiando en las advertencias preventivas de Israel.

El líder adjunto de Hezbolá en Líbano, Sheikh Naim Qassem, y el embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, asisten a un servicio en memoria de Mohammed Nasser, alto comandante de Hezbolá que murió el 3 de junio en un ataque israelí en el sur de Líbano, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 1 (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

Amani no proporcionó ningún contexto para explicar por qué tenía en su posesión un dispositivo de comunicaciones comprado y utilizado por la organización terrorista.

"Su heridas son prueba de la actividad terrorista"

Amani apareció en público a principios de esta semana por primera vez desde su lesión durante el ataque con localizadores. Se le podía ver con heridas en su rostro alrededor de los ojos y en sus manos, con cuentas pro-República Islámica vitoreándolo y añadiendo citas de elogio como "en memoria de todos aquellos que entregaron sus ojos a Irán". Asimismo, otros tweets de apoyo citaban a Amani diciendo: "Esta herida es un honor para mí porque estuve con el pueblo libanés oprimido en este crimen de guerra".

Sin embargo, otros vieron en la lesión de Amani una prueba de su implicación en los esfuerzos pro-iraníes y anti-libaneses de Hezbollah.

“Después de que se demostrara que el embajador de los mulás resultó herido en la explosión de la bomba, lo que necesariamente significa que estuvo implicado en actos terroristas y criminales que amenazan la seguridad nacional libanesa y causan enormes pérdidas en Líbano y socavan su estabilidad interna, esto debería despojarlo de cualquier inmunidad diplomática. Es el derecho de los libaneses y el deber del ministro de Relaciones Exteriores expulsar al terrorista Mujtaba Amani y cerrar la guarida de conspiraciones llamada 'la Embajada Iraní'.

Una vez que asuma la nueva administración, presentaremos una demanda ante los tribunales estadounidenses y exigiremos la confiscación de los activos y propiedades de los mulás iraníes para pagar compensaciones a los libaneses cuyas viviendas fueron destruidas por las milicias terroristas, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y Ali Khamenei.”

A principios de esta semana, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reclamó públicamente la responsabilidad por el ataque a los pagers por primera vez, acusando a otros miembros del gabinete de oponerse a él.

El ataque, que al parecer se consideró que se activaría en los primeros días siguientes a la Masacre del 7 de octubre pero luego se pospuso, llevó a la lesión de aproximadamente 4,000 terroristas de Hezbollah y la muerte de al menos 59, según diferentes informes.